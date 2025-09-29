Cresc ratele creditelor în lei cu dobândă variabilă

Începând cu 1 octombrie 2025, intră în vigoare noul nivel al dobânzii de referință folosit pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, acordate după mai 2019 – așa-numitul IRCC, care va atinge cel mai mare nivel înregistrat de la introducerea lui.

Majorarea va afecta direct aproximativ 400.000 de români care au astfel de credite. Potrivit datelor BNR, în jur de 300.000 sunt persoane cu credite ipotecare, inclusiv în programele Prima Casă și Noua Casă, iar peste 100.000 au contractat credite de consum legate de noul indice de referință.

IRCC este un indice cu valoare trimestrială, calculat de BNR pe baza dobânzilor medii din tranzacțiile dintre bănci. Valoarea publicată reflectă media acestor dobânzi pe parcursul trimestrului anterior și se aplică în următorul trimestru calendaristic. Pentru trimestrul al doilea din 2025 (aprilie-iunie) a fost calculat la 6,06% (cel anterior a fost 5,5%), iar această valoare va fi folosită pentru stabilirea dobânzilor la creditele cu dobândă variabilă începând cu 1 octombrie 2025, timp de trei luni, până la finalul anului.

Cât cresc ratele? Simulări pentru credite ipotecare

Analiștii Ziarului Financiar a realizat simulări prin platforma Conso.ro – care oferă simulatoare de credite – pentru a arăta cum influențează creșterea IRCC nivelul ratelor la creditele ipotecare în lei. Simulările au fost făcute pentru o perioadă de 30 de ani, presupunând o marjă fixă de 3% aplicată de bancă, scenariu frecvent întâlnit în contractele cu dobândă variabilă.

Potrivit calculelor, pentru un credit de 200.000 de lei, rata lunară ar crește de la 1.545 de lei la 1.711 lei, adică cu 166 de lei în plus, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 10,7%. În cazul unui credit de 250.000 de lei, rata urmează să urce de la 1.931 la 2.139 de lei, rezultând o diferență de 208 lei, respectiv o creștere de 10,8%.

Pentru un credit de 300.000 de lei, rata ar crește mai puțin, de la 2.349 la 2.427 de lei, adică cu 78 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de circa 3,3%. Luând în calcul o marjă a băncii de 3% adăugată la nivelul IRCC, „ratele ar urma să crească cu circa 11%”.

Explicația specialistului: de ce cresc dobânzile

O creștere cu 0,51 puncte procentuale a dobânzii înseamnă rate mai mari cu până la 180 lei/lună, în funcție de suma împrumutată, a explicat impactul concret Valentin Anghel, CEO și fondator al AVBS Broker de Credite: „Dobânda de referință pentru al doilea trimestru din 2025 a fost stabilită la 6,06% și va fi aplicată începând cu 1 octombrie. Asta înseamnă că, pentru cei cu credite cu dobândă variabilă, costul total al dobânzii va crește cu 0,51 puncte procentuale față de nivelul actual, care este de 5,55%”.

Deși modificarea pare mică la nivel de procentaj, impactul asupra bugetului lunar poate fi semnificativ, mai ales pentru familiile cu credite mari.

Practic, pentru un credit ipotecar de 300.000 lei pe 30 de ani, la care banca adaugă o dobândă fixă de 2,5% peste indicele de referință, rata lunară crește cu aproximativ 108 lei (de la 2.212 lei la 2.320 lei). La un credit de 400.000 lei, creşterea este de 144 lei, iar la 500.000 lei, de 180 lei.

Va mai scădea dobânda?

Expertul citat a atras atenția că, atâta timp cât inflația rămâne ridicată, nici indicele de referință nu are motive să scadă semnificativ: „Atâta timp cât inflaţia nu scade, nici IRCC nu are cum să scadă semnificativ, iar această creştere a indicelui întăreşte nevoia de refinanţare”.

Pentru a atenua impactul creșterii ratelor, românii pot apela la câteva soluții financiare. Una dintre ele este refinanțarea creditului, adică înlocuirea împrumutului actual cu unul nou, de la o bancă ce oferă condiții mai avantajoase. O altă opțiune este negocierea directă cu banca pentru reducerea cotei fixe de dobândă pe care aceasta o adaugă peste indicele de referință.

De asemenea, rambursările anticipate, chiar și parțiale, pot contribui la scurtarea perioadei de creditare și la diminuarea sumei totale plătite în final.

Ce se întâmplă cu cei care au credite legate de ROBOR

Pentru aproximativ 190.000 de români care încă au credite legate de ROBOR, evoluția este ușor descendentă, spun experții financiari: „Cei peste 190.000 români care încă sunt legaţi cu creditele de ROBOR, merg pe o pantă uşor descendentă a dobânzii, dar încă peste IRCC, de 6,24%, medie lunară”.