Creşte încrederea investitorilor în piaţa de investiţii din România. La 5 ani de la lansare, ROCA Investments anunţă o evaluare de 78 milioane de euro şi un randament anualizat de 39%

Bucuresti, 27 aprilie 2023 – La 5 ani de la lansare, ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group si compania cea mai dinamica de private equity din Romania, ajunge sa detina un portofoliu in valoare de 78 de milioane de euro, marcand o noua crestere semnificativa - cu 50% fata de evaluarea anterioara (din decembrie 2021) - si raporteaza actionarilor un randament anualizat (IRR) de 39%. Fondata in 2018 prin capital 100% romanesc, ROCA Investments a finalizat pana in prezent 5 runde de majorare de capital, care au totalizat 43,75 milioane euro, a semnat 20 de tranzactii si a finalizat 2 exit-uri.

In perioada 2018 - 2022, ROCA Investments a crescut anual sumele investite, ajungand de la 4,19 milioane de euro in 2018 la 34,67 milioane euro in 2022, ceea ce arata intarirea angajamentului companiei pentru companiile antreprenoriale romanesti. Evolutia tezei investitionale a ROCA Investments si rafinarea produsului au avut la baza mereu dorinta echipei de management de a creea impact pozitiv in economia romaneasca.

In aceasta perioada valoarea de piata a capitalurilor proprii ale ROCA Investments a crescut de 3,5 ori, doar in ultimul an avansand cu 56%.

Primii actionari in cadrul ROCA Investments au inregistrat o apreciere de peste 3 ori a sumei investite. De asemenea, actionarii care au participat la cea mai recenta runda de majorare de capital, incheiata la finalul anului trecut, au inregistrat deja o apreciere de 33% a investitiilor.

„Decalajul dintre Vest si Est este inca nejustificat de mare, in ceea ce priveste rolul fondurilor de investitii si al companiilor de private equity in economie, desi ultimii ani au adus o evolutie pe toate pietele, din acest punct de vedere. Acest decalaj este insa o oportunitate majora de crestere, iar principala dovada sunt rezultatele atinse de ROCA Investments in 5 ani de la lansare. Obiectivul nostru, in continuare, este transformarea companiei intr-un jucator relevant pentru investitorii specializati din vestul Europei si, deci, atragerea unei alte dimensiuni de capital in Romania. Ramanem fideli misiunii noastre, de a ne focusa pe sectoare strategice ale economiei nationale, intre care industria si agricultura sunt cheie pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii ani si de a investi exclusiv in companii romanesti, cu dorinta de a crea campioni regionali,” declara Rudolf Vizental, CEO şi co-fondator ROCA Investments.

Romania este o piata atractiva, cu potential semnificativ pentru investitii, datorita pozitiei geografice, stabilitatii economice si a numarul mare companii care au nevoie de finantare, in conditiile in care nivelul de investitii actual este mult sub media europeana: 0,02% PIB investitii de private equity in Romania vs. 0,7% din PIB investitii in UE.

Ce urmeaza: Principalele directii strategice pentru ROCA Investments

Intr-un context ambiguu de piata, marcat de multiple incertitudini la nivel geo-politic si macroeconomic, ROCA Investments mizeaza ca directii strategice pe consolidare si dezvoltare in perioada urmatoare:

„In primul rand, obiectivul nostru declarat este sa ducem ROCA Investments la un nivel de relevanta regionala: o companie romaneasca de private equity specializata pe companii antreprenoriale. Suntem devotati misiunii noastre de a investi exclusiv in companii romanesti, cu dorinta de a crea campioni regionali prin consolidare si extindere internationala. De asemenea, vom ajuta la cresterea si consolidarea IMM-urilor, la dezvoltarea mai multor echipe de management, la formarea de branduri Made in Romania, viabile pentru orice piata europeana. Iar pentru a putea continua sa facem impact pozitiv in economia romaneasca, ne propunem ca urmatoarea evaluare ROCA Investments sa depaseasca 100 milioane de euro”, declara reprezentantul companiei.

Prin intermediul holdingurilor si companiilor sale, ROCA Investments este prezenta in 14 judete ale tarii, in 2 sectoare de activitate strategice pe care s-a specializat: sectorul industrial, prin intermediul holdingului ROCA Industry si sectorul de agribusiness, prin intermediul holdingului ROCA AGRI RDF.

ROCA Investments continua dezvoltarea si scalarea portofoliului existent, cu focus pe cele doua sectoare economice. Cele doua holdinguri din portofoliul ROCA totalizeaza in acest moment 15 companii active, intre care unele cu prezenta semnificativa in Europa. Un brand fondat de Impetum Group, ROCA Investments este o companie private equity cu specific de actionar majoritar, specializata in preluarea companiilor antreprenoriale de dimensiune medie si transformarea acestora in performeri in sectoarele strategice in care activeaza.

