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Criza nu s-a terminat pentru brandurile de lux. Revenirea va fi mai lentă decât se preconiza

Piața globală a produselor de lux va continua să se redreseze în 2026, însă ritmul de creștere va rămâne modest, potrivit unui raport al companiei de consultanță Bain & Company.
Criza nu s-a terminat pentru brandurile de lux. Revenirea va fi mai lentă decât se preconiza
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pexels
Oana Antipa
25 iun. 2026, 14:51, Economic
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Analiștii estimează o creștere de 0-2% a cheltuielilor totale pentru bunuri și servicii de lux, la un nivel cuprins între 1.440 și 1.470 de miliarde de euro, conform raportului preluat de Vogue.

Bunurile personale de lux revin pe creștere

Cheltuielile pentru bunurile personale de lux sunt estimate să avanseze cu 2-4% în 2026. Valoarea pieței ar urma să ajungă între 365 și 373 de miliarde de euro.

În 2025, acest segment a crescut cu 1% la curs valutar constant, dar a scăzut cu 2% la cursurile curente.

Piața bunurilor personale de lux a fost evaluată anul trecut la 358 de miliarde de euro.

Redresarea depinde de evoluția economiei și a conflictelor

Bain estimează că scenariul de bază are o probabilitate de 70%. Acesta presupune reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu și revenirea pieței din China.

Analiștii mai mizează pe menținerea consumului local în principalele piețe.

Într-un scenariu mai favorabil, piața ar putea crește cu 4-6%. Acest scenariu presupune o accelerare a cererii în China, relansarea pieței americane și reducerea tensiunilor geopolitice.

Probabilitatea acestui scenariu este estimată la 20%.

SUA și China oferă semnale pozitive

Potrivit raportului, mărcile de lux au reușit să depășească efectele tarifelor comerciale americane.

Companiile și-au diversificat lanțurile de aprovizionare și au ajustat prețurile pentru a-și proteja marjele. În primul trimestru din 2026, veniturile brandurilor americane de lux au crescut cu 10-15%.

În China, vânzările online de produse de lux au avansat cu 25-35%. Consumatorii chinezi cumpără tot mai des articole vestimentare și mai puțin produse din piele.

Europa rămâne zona cu cele mai mari dificultăți

Raportul arată că piața europeană este afectată de scăderea consumului intern și a turismului. Numărul turiștilor din statele Golfului a scăzut cu 15-25% în primul trimestru din 2026.

Totodată, aprecierea monedei euro a redus atractivitatea cumpărăturilor pentru turiștii americani.

Cheltuielile turiștilor internaționali în Europa au scăzut cu 20% în luna februarie.

Inteligența artificială și experiențele devin prioritare

Raportul Bain arată că experiențele de lux continuă să depășească produsele de lux în preferințele consumatorilor.

Bijuteriile rămân principalul motor de creștere, urmate de îmbrăcăminte, ochelari și parfumuri. În schimb, marochinăria și încălțămintea continuă să întâmpine dificultăți.

Analiștii recomandă brandurilor să investească în inteligența artificială și în experiențe personalizate pentru clienți.

Potrivit raportului, aproximativ jumătate dintre consumatorii de produse de lux folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială în procesul de cumpărare.

Bain estimează că peste 70% dintre clienții pierduți în ultimii doi ani intenționează să revină pe piață, însă fidelitatea față de branduri este mai redusă decât în trecut.

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