Cum a ajuns fiul unui miliardar, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Rusia, să trăiască într-un apartament închiriat cu 500 de dolari

Alexander Fridman, fiul unuia dintre cei mai bogaţi ruşi, trăieşte într-un apartament cu două camere de la marginea Moscovei închiriat cu 500 de dolari pe lună şi foloseşte metroul pentru a ajunge la serviciu, relatează Bloomberg.

„Mănânc, trăiesc, dorm şi mă îmbrac din ceea ce am câştigat”, a spus Fridman, 19 ani, al cărui tată, Mihail Fridman, are o avere de 13,7 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires.

Tânărul Fridman s-a întors la Moscova anul trecut, după ce a absolvit un liceu în apropiere de Londra. În urmă cu cinci luni, a deschis SF Development, o companie de distribuţie cu cinci angajaţi şi venituri de 405.000 dolari. O altă afacere distribuie narghilele şi produse conexe în restaurantele din Moscova. Şi apoi există BloggerPass, o platformă de marketing online care va debuta luna viitoare.

Alexander lucrează fără interferenţe din partea tatălui său, dar beneficiază de conexiunile acestuia. SF Development distribuie produse în magazinele tatălui său, deşi Fridman nu vede astfel lucrurile, spunând că managerii nu au pus mărfurile pe rafturi doar pentru că este fiul proprietarului.

Această formă privilegiată de antreprenoriat iese în evidenţă într-o ţară în care oamenii de afaceri îşi angajează adesea copiii pentru a-i învăţa cum să facă afaceri în Rusia. Olga Rashnikova, în vârstă de 42 de ani, fiica magnatului oţelului Victor Rashnikov se află la bordul PJSC al Magnitogorsk Iron & Steel Works. Andrey A. Guryev, 37 de ani, este directorul executiv al Phosagro, producător de îngrăşăminte fondat de tatăl său, Andrey G. Guryev.

Apoi sunt cei care deja transferă averi moştenitorilor. Anul trecut, Alexey Mordashov, 54 de ani, a oferit 1,7 miliarde de dolari din exploataţiile sale fiilor Kirill şi Nikita. Vladimir Evtuşenkov, în vârstă de 71 de ani, a acordat fiului său Felix o participaţie de 5% din Sistema PJSC. Miliardarul Leonid Fedun, în vârstă de 63 de ani, a trecut peste 1,4 miliarde de dolari din participaţia sa la Lukoil PJSC copiilor săi, Anton şi Ekaterina.

La nivel global, cei foarte bogaţi se pregătesc să se implice în cel mai mare transfer de avere din istorie. Rusia se remarcă prin cadrul legal al ţării, care oferă puţin sprijin celor care doresc să transmită averi. În schimb, mediul său de afaceri depinde de acorduri şi garanţii informale. "Tatăl meu mi-a spus că în ţara noastră afacerile şi politica sunt profund legate între ele", a spus Alexander, adăugând că tatăl său i-a spus mereu că intenţionează să-şi doneze averea în scopuri caritabile. "Am trăit înţelegând că nu voi moşteni nicio avere."

Mikhail Fridman este unul dintre fondatorii Alfa Group, împreună cu doi colegi de clasă, German Khan şi Alexey Kuzmichev, în ultimele zile ale comunismului. Acum, compania de investiţii deţine participaţii la Alfa Bank, al cincilea cel mai mare creditor din Rusia şi X5, cel mai mare retailer de produse alimentare din ţară. Fridman este cunoscut şi ca unul dintre cei mai duri oameni de afaceri din Rusia.

„Ne desfăşurăm activitatea în mod agresiv, dar corect”, a spus Alexander Fridman ca răspuns la o întrebare despre ce lecţii a învăţat de la tatăl său.

Tânărul Fridman intenţiona să meargă la Stern School of Business din New York în septembrie, dar a decis să îşi ia un an liber. Acum se gândeşte să renunţe la studii pentru a se dedica în totalitate companiilor sale.

„Am prieteni care au absolvit Yale şi care câştigă între 80.000 şi 100.000 de dolari lucrând 16 ore pe zi”, a spus el. „Puteţi câştiga mai mulţi bani într-un mod mai inteligent.”

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.