Bolojan: „România cheltuie mai mult decât încasează. Nici o familie nu poate trăi la nesfârșit peste posibilități, la fel nici un stat

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă privind starea finanțelor publice ale României, acuzând guvernele anterioare de iresponsabilitate bugetară și de alimentarea unui stat supradimensionat și ineficient.

Invitat la Antena 3 CNN, Bolojan a declarat că „România este o țară care, de ani de zile, cheltuie mult mai mult decât își permite”, subliniind că în 2024 deficitul a ajuns la 9,3% din PIB – cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

„Pentru fiecare 100 de lei colectați din taxe și impozite, statul a cheltuit 130 de lei. Diferența, de peste 30 de miliarde de euro pe an, este uriașă. Dacă acești bani ar fi fost folosiți pentru infrastructură, am fi putut construi 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres într-un singur an – adică mai mult decât a făcut România în 40 de ani”, a spus premierul.

El a precizat că deficitul nu este rezultatul exclusiv al investițiilor, ci și al creșterilor salariale și a pensiilor operate în perioade preelectorale, fără acoperire fiscală.

„S-au majorat salariile din sectorul public peste posibilitățile reale ale bugetului, s-au crescut pensiile exagerat, toate acestea ducând la un dezechilibru grav”, a adăugat Bolojan.

Premierul a comparat actuala situație cu cea din 2010, când România a fost nevoită să crească TVA-ul și să taie salariile bugetarilor din cauza deficitului.

„Dacă nu luăm măsuri, istoria se poate repeta. Nici o familie nu poate trăi la nesfârșit peste posibilități – la fel nici un stat”, a avertizat el.