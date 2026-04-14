Cum aleg directorii financiari platforma potrivită pentru următorul ciclu de transformare: de la CCH Tagetik și OneStream la Oracle, Anaplan și SAP (P)

În boardroom-urile marilor companii, investițiile în tehnologie pentru funcția financiară nu mai sunt privite de mult ca simple proiecte IT. Ele au devenit, în ultimii ani, decizii strategice cu impact direct asupra modului în care o organizație închide luna, își consolidează rezultatele, își construiește bugetele și, poate cel mai important, își fundamentează deciziile într-un mediu economic în care volatilitatea a devenit aproape permanentă. Pentru un director financiar, alegerea unei platforme de Corporate Performance Management sau Enterprise Performance Management nu mai ține doar de o comparație de funcționalități, ci de o întrebare mai profundă: ce model de operare vrea să construiască pentru Finance în următorii cinci până la zece ani.

Aceasta este, de fapt, miza reală a comparației dintre CCH Tagetik, OneStream, Oracle Corporation Cloud EPM, Anaplan și SAP BPC/SAC. La prima vedere, toate aceste nume par să promită același lucru: automatizarea proceselor financiare și o mai bună vizibilitate asupra performanței. În practică, însă, diferențele dintre ele reflectă filosofii distincte despre rolul Finance în companie, despre nivelul de control pe care departamentul financiar trebuie să îl dețină și despre punctul din proces unde organizația simte cea mai mare presiune.

Pentru unele companii, punctul critic rămâne închiderea financiară și consolidarea rezultatelor. Pentru altele, presiunea vine din nevoia de a reface forecast-ul aproape în timp real, pe fondul unor schimbări rapide în cerere, costuri și cursuri valutare. De aici și împărțirea aproape naturală a pieței în două mari direcții: platformele construite în jurul procesului de close și consolidare, pe de o parte, și platformele centrate pe planning și scenarii, pe de altă parte.

Din această perspectivă, CCH Tagetik continuă să fie unul dintre cele mai solide nume atunci când discuția pornește din zona de control financiar și conformitate. Platforma se remarcă printr-o abordare „finance-first”, construită nativ în jurul proceselor de consolidare, close și raportare, cu un accent puternic pe auditabilitate și transparență. Capabilitățile extinse de reglementare, de la IFRS și tax reporting până la ESG și CSRD, sunt integrate direct în arhitectura sa, susținând un model operațional unitar și reducând dependența de soluții complementare. În paralel, funcționalitățile de bugetare și planificare sunt construite pe același model de date, ceea ce permite integrarea directă între actuals, bugete și forecast-uri și susține procese de planificare mai coerente și mai ușor de actualizat, fără dependență de reconciliere între sisteme separate.În practică, acest lucru se traduce printr-un nivel ridicat de continuitate a datelor pe întreg ciclul financiar.

Pentru multe organizații, raportarea non-financiară începe să fie tratată cu același nivel de rigoare ca situațiile financiare consolidate. CCH Tagetik oferă astfel un cadru unificat în care datele financiare, non-financiare și cele specializate (precum ESG) sunt gestionate și raportate împreună, un aspect tot mai relevant în deciziile de la nivelul board-ului. În esență, miza nu mai este doar închiderea lunii, ci capacitatea funcției financiare de a livra o imagine coerentă, integrată și auditabilă a performanței organizației.

În oglindă, OneStream își construiește argumentul în jurul ideii de simplificare a arhitecturii financiare. Promisiunea unei platforme unificate pentru close, reconciliere, transaction matching, planning și reporting este, fără îndoială, una atractivă pentru organizațiile care operează încă pe peisaje fragmentate, cu multiple aplicații și procese manuale. Din perspectiva CFO-ului, valoarea acestei abordări constă în reducerea numărului de sisteme și în creșterea consistenței datelor. Deși oferă o platformă unificată, multe dintre funcționalitățile avansate, în special în zona de reglementare sau procese specifice industriei, sunt livrate prin Marketplace și necesită configurare și mentenanță suplimentară. În practică, acest lucru mută o parte semnificativă din complexitate către echipele interne sau către partenerii de implementare.

Oracle Cloud EPM rămâne, la rândul său, o alegere firească pentru companiile deja ancorate în ecosistemul Oracle. In multe organizații este perceput mai degrabă ca o extensie a ecosistemului Oracle decât ca o platformă flexibilă în sine, ceea ce poate limita capacitatea Finance de a evolua independent de IT. Financial Consolidation and Close, Planning, Narrative Reporting și Tax Reporting formează o suită solidă, integrată și familiară pentru organizațiile mari. Pentru un CFO, avantajul este unul pragmatic: procese robuste, integrare nativă și continuitate cu instrumente precum Smart View, care păstrează puntea dintre sistem și Excel, încă indispensabil în multe departamente financiare.

Pe de altă parte, atunci când discuția se mută în zona de FP&A, forecasting și scenarii, Anaplan continuă să fie una dintre referințele pieței. Forța sa stă în modelarea pe drivere și în capacitatea de a recalcula rapid impactul unei schimbări comerciale sau operaționale asupra profitabilității și cash-flow-ului. În sectoare precum retail, FMCG sau manufacturing, această agilitate poate deveni un avantaj competitiv. Modelul in-memory al Anaplan oferă viteză ridicată de calcul, însă pe măsură ce volumele de date cresc poate genera costuri semnificative și necesită un nivel ridicat de specializare pentru a evita complexitatea excesivă a modelelor. În multe organizații, acest lucru duce la dependență de resurse specializate pentru administrarea platformei. În plus, deși platforma și-a extins capabilitățile către zona de consolidare, aceste funcționalități nu sunt la fel de mature și integrate nativ precum în soluțiile construite inițial pentru close și consolidare, ceea ce poate introduce complexitate suplimentară în procesele de raportare statutară și în alinierea cu planning-ul.

În cazul SAP, discuția este astăzi mai degrabă una de tranziție și roadmap decât de alegere între două platforme mature. Pe fondul apropierii termenelor de maintenance pentru versiunile legacy de BPC și al orientării investițiilor SAP către SAP Analytics Cloud, multe organizații tratează această zonă ca pe un proces de modernizare a arhitecturii financiare. Pentru companiile cu infrastructură S/4HANA, SAC devine tot mai frecvent platforma de referință pentru planning și analytics, în timp ce componentele BPC existente sunt evaluate din perspectiva migrației, a riscului operațional și a continuității proceselor de close și consolidare.

Un element care merită subliniat este faptul că și CCH Tagetik și-a consolidat prezența în companiile care operează pe SAP S/4HANA, prin conectori dedicați și integrare certificată cu SAP HANA, ceea ce permite accesul rapid la datele financiare și operaționale și reduce semnificativ complexitatea fluxurilor de integrare. Din perspectiva unui CFO, acest aspect mută analiza dintr-o logică exclusivă de ecosistem către una de adecvare funcțională: compania poate continua să folosească SAP drept nucleu ERP, păstrând consistența proceselor tranzacționale, dar să aleagă în același timp o platformă specializată pentru consolidare, close și reporting financiar, fără a compromite viteza, controlul sau trasabilitatea datelor.

În practică, tocmai această flexibilitate explică de ce CCH Tagetik apare tot mai frecvent în shortlist-urile organizațiilor SAP-centric, în special acolo unde complexitatea consolidării, cerințele de raportare statutară și agenda ESG depășesc ceea ce departamentul financiar dorește să gestioneze exclusiv în ecosistemul nativ SAP. Pentru grupurile internaționale, unde presiunea asupra calendarului de close este dublată de nevoia de raportare multi-standard și de integrare a indicatorilor non-financiari, această abordare hibridă începe să fie văzută mai degrabă ca un avantaj strategic decât ca o abatere de la standardul tehnologic al companiei.

În piețele regionale, disponibilitatea competențelor de implementare joacă, la rândul său, un rol esențial. Dincolo de produsul în sine, succesul proiectului depinde în mare măsură de capacitatea partenerului de a traduce cerințele Finance într-un model operațional sustenabil.

În practică, principala provocare nu ține de lipsa de funcționalitate, ci de capacitatea organizației de a construi un model operațional coerent, cu o sursă unică de adevăr pentru Finance. În multe implementări, complexitatea apare din suprapunerea aplicațiilor, proceselor și responsabilităților între Finance și IT, ceea ce fragmentează fluxurile de date și îngreunează guvernanța. Din această perspectivă, diferențele dintre platforme devin mai puțin tehnologice și mai mult structurale, legate de cât de bine susțin un model unitar și controlat.

Privind ansamblul pieței, nu există un câștigător universal, fiecare platformă reflectând priorități diferite ale funcției financiare. Soluțiile construite pe o arhitectură unificată și un model de date comun, precum CCH Tagetik, se evidențiază prin capacitatea de a integra natural consolidarea, raportarea și planificarea, reducând nevoia de reconciliere și complexitatea operațională. În același timp, Anaplan este preferat în contexte în care agilitatea și viteza în planning sunt esențiale. OneStream mizează pe o platformă unificată orientată spre procesele financiare, însă cu o extensibilitate care poate influența complexitatea implementării. Oracle oferă o suită matură și cuprinzătoare de capabilități, dar într-o structură modulară care implică, de regulă, eforturi suplimentare de integrare și administrare.

În acest context, firme de consultanță specializate au contribuit la consolidarea poziționării Tagetik în proiecte de transformare financiară pentru grupuri cu operațiuni complexe, în special în zona de close, consolidare și reporting de management.

În ultimă instanță, alegerea unei platforme EPM nu mai este doar o decizie tehnologică, ci una de arhitectură operațională. Este despre modul în care funcția financiară își definește rolul, ca centru de control, conformitate și decizie. Într-un mediu în care viteza și credibilitatea informației sunt esențiale, această alegere devine una dintre cele mai importante investiții strategice pentru orice CFO.