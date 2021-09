Cum economisesc tinerii? Generaţia Z îşi propune să câştige mai mulţi bani

De asemenea, 62% din participanţi consideră împlinirea personală ca fiind cea mai importantă în viaţă, urmată de independenţa financiară (57%) şi de sănătate (41%), iar 82% dintre tinerii din România îşi aleg, astăzi, jobul în funcţie de ceea ce le place să facă cel mai mult.

Mai mult de jumătate dintre tinerii intervievaţi (51%) în cadrul studiului Insights PulseZ mărturisesc că focusul lor pentru 2021 s-a axat pe economisire, în măsura în care 2020 le-a generat pierderi financiare. Totodată, 48% dintre ei şi-au propus, anul acesta, să câştige mai mult (vs. 33% în 2020).

Generaţia Z, mai atentă la cum cheltuie

De asemenea, 45% dintre participanţi spun că sunt mult mai atenţi la cheltuielile pe care le fac, în vreme ce 25% dintre ei şi-au propus să investească mai mult ca anul trecut. De altfel, intenţiile de investiţii se remarcă îndeosebi în rândul sexului masculin (33%), în comparaţie cu reprezentantele sexului feminin (18%). Interesant este faptul că intenţiile de a investi se remarcă mai mult în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani (30%) decât în cazul celor de peste 21 de ani – doar 19% dintre aceştia având astfel de intenţii.

„Tinerii din generaţia Z nu au în vedere economisirea doar în ideea clasică de a pune bani deoparte într-un cont separat, de exemplu, ci sunt foarte interesaţi de încheierea unor asigurări. Ei vizează produse de asigurare cu economisire pe termen mediu şi, de asemenea, vor să facă rezerve pentru situaţii neprevăzute. Este o concluzie interesantă şi îmbucurătoare a acestui studiu, pentru că ne arată faptul că românii din segmentul foarte tânăr au un comportament matur şi responsabil, în ceea ce priveşte planificarea financiară.” – a declarat Sînziana Maioreanu, CEO al Aegon România şi partener în cadrul cercetării

În ceea ce priveşte produsele pe care tinerii le achiziţionează, în prezent, produsele de tip FMCG (băuturi răcoritoare, batoane de ciocolată, snacks-uri, mâncare comandată cu livrare) se numără printre consumabilele pe care aceştia Z le cumpără, în continuare, cel mai mult, raportat la perioada pandemiei.

Nici când vine vorba despre produsele de fashion (37%), tinerii nu-şi schimbă comportamentul de cumpărare, ei preferând să renunţe, mai degrabă la jocurile video (11% au renunţat în pandemie să plătească) şi cursurile online (18% au renunţat în pandemie să plătească), în detrimentul produselor vestimentare.

Jumătate dintre tinerii generaţiei Z consideră că fac achiziţii echilibrate, în egală măsură din online şi offline (51%). Totodată, comparativ cu anul trecut, a crescut numărul celor care au început să cumpere mai mult din online decât din offline (18% faţă de 12%) – o ipoteză validă fiind ideea că achiziţiile online sunt un obicei accentuat post pandemie.

95% dintre tineri preferă să utilizeze, cel mai des, plata cu numerar, o treime dintre ei declarând că fac peste 10 astfel de plăţi pe săptămână. În ceea ce priveşte plata online, o altă modalitate de plată agreată de tineri, aceasta este utilizată între 1 şi 4 ori pe săptămână de 62% dintre ei. De altfel, şi cardul bancar utilizat la magazin este o metodă des folosită, el fiind menţionat de 80% dintre participanţi. Doar 45% dintre tineri folosesc telefonul ca mijloc de plată.

Generaţia Z. Ce contează mai mult la un job?

Întrebaţi care sunt cei mai importanţi factori de care ţin cont în alegerea jobului şi a domeniului de activitate, 82% dintre participanţii la studiu au menţionat că îşi doresc să le placă ceea ce fac, dar şi echipa alături de care lucrează şi atmosfera de lucru (63%), precum şi pachetul salarial (60%) şi flexibilitatea programului (60%). Fetele acordă şi mai mare importanţă faptului că se simt bine cu ceea ce fac la job (84%) comparativ cu băieţii (78%), iar 50% dintre tinere menţionează şi beneficiile extrasalariale printre aspectele motivatoare (vs. 42% în rândul băieţilor).

De altfel, domeniile umaniste (psihologie, resurse umane, sociologie) se află pe primul loc în rândul preferinţelor generaţiei Z (24%) – mai mult în rândul fetelor (32%) vs. a băieţilor (14%), urmate îndeaproape de domeniul IT şi de inginerie – prima alegere în cazul băieţilor (35%) vs. 12% fete. Totodată, cercetarea arată că tinerele sunt cele care aleg într-o mai mare măsură un job în educaţie (20% vs 10% băieţi) ori în publicitate, PR ori marketing (20% vs 5% băieţi).

Când vine vorba despre factorii care îi motivează cel mai mult în viaţă, aceştia sunt stabili, indiferent de vârstă, de contextul economic/social, iar preferinţele sunt clare: 62% consideră împlinirea personală ca fiind cea mai importantă, urmată de independenţa financiară (57%) şi de sănătate (41%). Totodată, tinerii au început să acorde mai multă atenţie nevoii de dezvoltare psihologică şi emoţională (36% în 2021 vs. 31% în 2020), în detrimentul unei cariere de succes (31% în 2021 vs. 36% în 2020).