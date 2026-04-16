Cum va prelua statul datoriile companiilor de stat strategice

Guvernul a adoptat joi două ordonanțe de urgență - una care stabilește mecanismul prin care statul va prelua datoriile restante ale unor companii de stat considerate strategice și alta care vizează reorganizarea instituției care va gestiona această atribuție.
Maria Miron
16 apr. 2026, 13:50, Economic

Este „foarte important ca pe viitor statul român să-și poată urmări cu mai multă atenție și mai multă eficiență interesele strategice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței.

Datoriile vizate: taxe, impozite și alte obligații bugetare

Preluarea nu se face automat, ci prin hotărâri de Guvern, în funcție de situația fiecărei companii. Măsura se va aplica societăților cu capital majoritar sau integral de stat, declarate de interes strategic.

Unul dintre actele normative vizează creanțele bugetare aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau a altor instituții publice – taxe, impozite, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv penalități și dobânzi.

„Este vorba de creanțe bugetare, adică impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesoriile acestora, precum și alte creanțe aflate în administrarea instituțiilor statului sau a instituțiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat”, a explicat Ioana Dogioiu.

Preluarea acestor obligații va fi realizată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), instituție care le va gestiona centralizat.

AAAS intră în reorganizare

Cea de-a doua ordonanță adoptată de Guvern prevede reorganizarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, astfel încât aceasta să poată prelua și administra noile atribuții. „Pentru ca această autoritate să poată îndeplini noua misiune, a fost necesară o ordonanță de urgență pentru reorganizare”, a declarat Ioana Dogioiu.

În România există peste 1.500 de companii de stat, iar multe dintre ele înregistrează pierderi istorice estimate la aproximativ 14 miliarde de lei.

