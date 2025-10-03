Dedeman cumpără terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș

Terenul a fost cumpărat de la lanțul de retail La Cocoș, care își continuă astfel strategia de optimizare a rețelei de magazine, scrie Ziarul Financiar.

Dedeman cumpără teren în Pitești

Potrivit informațiilor furnizate de Ziarul Financiar, terenul a fost achiziționat de Dedeman într-o tranzacție semnificativă, după ce La Cocoș a decis să se concentreze pe noua sa unitate din centrul comercial Supernova Pitești.

Terenul fusese cumpărat anterior de „La Cocoș” pentru 5 milioane de euro. Această decizie vine în contextul în care o a doua locație La Cocoș în oraș nu era justificată din punct de vedere strategic.

Recent, La Cocoș a inaugurat o nouă unitate în centrul comercial Supernova, cu o investiție totală de 6,4 milioane de euro, care a inclus și marfa, precum și capitalul de lucru. Deschiderea a avut loc pe 24 septembrie 2025, iar rezultatele din prima zi au fost remarcabile: peste 18.500 de vizitatori, 7.000 de tranzacții și vânzări de 1,3 milioane de lei.

Dedeman cumpără teren în Pitești, consolidându-și prezența în județul Argeș

Prin această achiziție, Dedeman își întărește poziția în zona de sud a țării, vizând potențiala extindere a rețelei sale de magazine de bricolaj. Amplasamentul are un istoric comercial relevant, fiind un punct de referință în retailul românesc de la începutul anilor 2000.

La Cocoș, rețea fondată de antreprenorul Iulian Nica în urmă cu aproximativ un deceniu, și-a crescut constant cota de piață, atingând o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei în 2024, cu doar cinci hipermarketuri în întreaga țară.