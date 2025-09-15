Deputatul PNL Robert Sighiartău spune că plafonarea prețurilor este o măsură comunistă: „Retailerii cresc prețurile la alte produse conexe”

Robert Sighiartău explică, la RFI, de ce nu susține plafonarea prețurilor la alimentele de bază: „Plafonarea prețurilor la alimente este o iluzie periculoasă (…). Deși există plafonare la anumite prețuri, la anumite produse, retailerii cresc prețurile la alte produse conexe (…). Este o măsură socialistă, cu tentă chiar comunistă”.

Deputatul PNL acuză PSD-ul de populism: „Este o propunere care sună foarte bine, este populistă și care se vrea a fi venită din partea PSD. Din punctul meu de vedere, nu-și are rostul, nu-și are locul”.

PSD a anunțat că depune mai multe proiecte de legi în Parlament, pentru corectarea unor erori din primele două pachete fiscale.

Robert Sighiartău precizează că PNL nu susține acest demers: „Nu susține acest demers. Coaliția și-a asumat, prin programul de guvernare, niște măsuri. Sigur că se încearcă din partea PSD un joc de imagine, prin care ei nu ar fi de acord cu anumite măsuri și depun amendamente. Nu suntem de acord cu propunerile lor”.

Deputatul PNL spune că „cei care cred, din partea PSD, că metodele astea funcționează în fața domnului Ilie Bolojan, se înșeală (…). Foarte mulți colegi din PSD și-l văd și pe domnul Câciu, care pur și simplu, nu am nimic personal cu dânsul, dar care a arătat în momentul în care a fost demis o lipsă totală de cunoștințe pe zona de finanțe, care a susținut toate creșterile de pensii, de cheltuieli cu asistența socială, fără să existe nici o creștere economică, deci să existe o sursă de finanțare și acum, după ce au lăsat unii dintre ei țara cu un deficit de peste 10%, mai au curajul să dea lecții și să ne ofere nouă lecții de economie”.