Robert Sighiartău (PNL): Orice dronă care intră în România trebuie doborâtă pe loc

Deputatul PNL Robert Sighiartău crede că reacția României în cazul dronelor rusești trebuie să fie fermă: „Din punctul meu de vedere, cel puțin în ceea ce privește reacția, reacția trebuie să fie una promptă. Sunt de acord, l-am ascultat și pe președintele Băsescu, că orice dronă care intră în România, indiferent de volum și indiferent de misiune, ea trebuie doborâtă pe loc, astfel încât reacția statului român și a capacităților militare să fie una promptă și serioasă”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că piloţii au avut autorizarea să doboare drona intrată neautorizat în spaţiul aerian național, însă au decis să nu deschidă focul, când au evaluat riscurile colaterale.

Robert Sighiartău militează pentru o reacție clară a statului român: „Tocmai pentru a da încredere românilor și în capacitățile militare, cu atât mai mult cu cât a fost acordul de doborâre a dronelor, aceste drone trebuiau doborâte. Acum, sigur, nu vreau să intru în detaliile din circuitul procedurilor din cadrul armatei, dar e clar că dacă se mai întâmplă astfel de lucruri și cu siguranță vor mai fi teste, ca să spun așa, de verificare și de vigilență în ceea ce privește armata română, trebuie luate măsuri foarte clare, pentru că și așa se încearcă decredibilizarea armatei române, acest război hibrid afectează instituțiile statului și mai ales cele de forță și atunci trebuie răspunsuri foarte clare”.