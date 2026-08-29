Planurile de dezvoltare ale Costineștiului au inclus, de-a lungul timpului, proiecte care vizează atât profilul turistic al zonei, cât și dezvoltarea comunității locale: extinderea zonelor rezidențiale, dezvoltarea unui port turistic și investiții în locuire și educație. Printre direcțiile prevăzute în planurile de dezvoltare ale localității se află extinderea zonelor rezidențiale cu aproximativ 35 de hectare în nord și alte 30 de hectare în sud. Pentru aceste zone a fost prevăzută și realizarea infrastructurii necesare: drumuri, rețele de apă și canalizare și alimentare cu energie electrică. Prin această extindere, Costineștiul urmărește să creeze spațiu pentru o comunitate locală mai mare și mai stabilă, nu doar pentru dezvoltări dedicate exclusiv sezonului estival.

Cel mai ambițios proiect din zona turistică este construirea unui port în partea de nord a stațiunii, investiție estimată la aproximativ opt milioane de euro. Dacă va fi realizat, portul ar putea aduce Costineștiului o nouă categorie de vizitatori și ar deschide stațiunea către activități nautice, agrement și experiențe turistice care nu există în prezent la această scară.

Un astfel de proiect ar putea modifica inclusiv poziționarea stațiunii. Costineștiul este cunoscut în primul rând pentru plajă, muzică, festivaluri și energia publicului tânăr. Un port turistic ar adăuga o dimensiune nouă destinației și ar putea genera activitate economică dincolo de modelul tradițional bazat pe câteva luni de vârf.

Împreună, aceste investiții conturează o schimbare de perspectivă. Costineștiul nu își propune doar să atragă mai mulți turiști, ci să își consolideze infrastructura, comunitatea și capacitatea de a funcționa dincolo de sezon.

Implementarea acestor direcții de dezvoltare poate susține transformarea Costineștiului pe termen lung: de la o destinație predominant estivală la o localitate turistică mai dezvoltată și activă pe tot parcursul anului.