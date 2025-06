Donald Trump și Keir Starmer au semnat un acord comercial în timpul summitului G7

Președintele SUA și prim-ministrul britanic au anunțat luni că au semnat acordul comercial pe care cei doi aliați îl anunțaseră în luna mai. Semnarea documentului a fost făcută în timpul summitului G7 din Canada, potrivit Le Figaro.

Donald Trump a declarat că relația cu Regatul Unit este „pur și simplu fantastică”, „L-am semnat, s-a terminat”, a spus el.

Acest acord ar trebui să permită Londrei să nu mai plătească tarifele impuse de Washington restului lumii, în special în domeniile auto și aeronautică. Cei doi lideri nu au oferit detalii despre înțelegere.

With @POTUS today as he signs the executive order that will protect UK business, jobs, and workers.

My government is delivering for Britain. pic.twitter.com/wa6UndzYuv

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 16, 2025