Două artiste din România au câştigat un concurs de design vestimentar cu Inteligenţă Artificială, organizat de Tommy Hilfiger

Cine sunt cele două artiste care au câştigat concursul organizat de Tommy Hilfiger

Irina Raicu are un doctorat în Inteligenţă Artificială, urmând un stagiu doctoral de doi ani la prestigioasa Universitate Paris 1 Sorbona. În prezent, dezvoltă pentru Microsoft produse tech bazate pe Inteligenţă Artificială, ocupându-se atât de strategie cât şi de execuţia acestora. Totodată, Irina este primul AI Artist din România, expunându-şi pentru prima dată creaţiile în Coreea de Sud (AIA Gallery) în 2020. De atunci şi până în prezent a mai expus în SUA (Microsoft Employee Exhibition în Redmond; AI Fashion Week în New York) sau în cadrul NFT Bucharest. Mai mult decât atât, în vara acestui an, designurile vestimentare digitale create de Irina cu ajutorul Inteligenţei Artificiale vor „prinde viaţă” la Milano, în cadrul unui proiect realizat de artistă, în parteneriat cu brandul de fashion sustenabil Ecoolska.

„Încă din copilărie am reuşit să combin latura artistică cu cea realistă prin intermediul desenului şi al picturii, în familia mea existând un mic atelier unde obişnuiam să creez haine pentru copii. În 2018, prin intermediul articolelor de cercetare pe care le studiam pentru teza de doctorat, am descoperit metode inovatoare de a crea artă cu ajutorul reţelelor neurale artificiale (algoritmi de Inteligenţă Artificială) şi de atunci am fost fascinată de intersecţia dintre artă şi tehnologie. De curând, am revenit la pasiunea mea pentru fashion şi de la începutul anului 2022 explorez această latură. Mi se pare captivant elementul de noutate pe care îl aduce AI-ul în crearea de fashion designs. Dar şi provocările pe care le atrage după sine şi anume: cum parametrizăm reţelele neurale astfel încât să respectăm particularităţile unui brand”, afirmă Irina Raicu.

Pe de altă parte, Alexandra Şerban are o experienţă de peste 10 ani în recrutare, activând ca headhunter în domeniul IT, precum şi pentru o companie de recrutare expaţi pentru continentul african. Totodată, este cofondatoarea colecţiei de NFT-uri Supernatural, un proiect educaţional dedicat dezvoltării personale şi bunăstării mentale, fizice şi spirituale, care îmbină arta, tehnologia şi educaţia.

„Am fost autodidactă în procesul de a învăţa să creez artă digitală. Pas cu pas am trecut prin tutoriale Youtube şi cărţi de profil, pentru a învăţa despre teoria culorilor, simetrie, compoziţie etc. Studiul teoretic a fost însoţit, bineînţeles, de sute de ore de practică, fiind adeptă a conceptului learning by doing. În mai 2022 am creat primul NFT, reprezentat mai apoi cu ajutorul Realităţii Augmentate în cadrul Museumplein din Amsterdam. Competiţia organizată de Tommy Hilfiger reprezintă prima mea validare oficială a faptului că am utilizat într-un mod creativ Inteligenţa Artificială în crearea unui design vestimentar”, afirmă Alexandra Şerban.

33 de miliarde de dolari valora industria de digital fashion în 2021

Potrivit raportului „The State of Fashion Technology”, publicat de McKinsey, în anul 2021 achiziţiile de haine şi accesorii virtuale au însumat 33 de miliarde de dolari la nivel internaţional, printre brandurile care au făcut tranziţia către fashionul digital numărându-se Gucci, Balenciaga, Dolce&Gabbana, Tiffany, Lacoste, Nike şi Adidas.

Nike este, de altfel, marele câştigător atunci când vine vorba de vânzarea colecţiilor digitale. În 2022, brandul de articole sportive reuşea să vândă 67.521 de sneakerşi virtuali, pentru un total de 185 de milioane de dolari (sumă strânsă din vânzări primare şi redevenţe), potrivit Dune Analytics.

Top 5 branduri vestimentare cu încasări din digital fashion în 2022

Nike – 184.3 milioane de dolari Dolce & Gabbana – 25.6 de milioane de dolari Tiffany – 12.6 milioane de dolari Gucci – 11.6 milioane de dolari Adidas – 11 milioane de dolari

Care va fi impactul Inteligenţei Artificiale în artă şi design?

Potrivit Irinei Raicu, Inteligenţa Artificială deschide o nouă eră a creativităţii în care datele devin pigmentul principal în crearea artei.

„Posibilităţile oferite de reţelele neurale stimulează un nou proces creativ în care artistul poate regândi şi reproiecta abordarea de a crea lucrări de artă. Se poate realiza la diferite niveluri şi etape şi este întotdeauna rodul creativităţii umane. Reţeaua neurală nu are conştiinţă, dar creează împreună cu un om în scopul de a explora noi forme vizuale în moduri revoluţionare.

În industriile creative, Inteligenţa Artificială va produce schimbări prin oferirea de noi posibilităţi şi abordări în procesele de creaţie. De exemplu, algoritmi de generare a imaginilor pot fi folosiţi în design grafic sau în crearea de conţinut pentru reţelele sociale, iar modele de învăţare automată pot fi antrenate pentru a crea muzică sau pentru a scrie texte. În plus, IA poate ajuta la automatizarea sarcinilor repetitive sau la analizarea datelor în vederea identificării de noi tendinţe şi modele, ceea ce poate oferi creatorilor oportunităţi de a îmbunătăţi produsele şi serviciile oferite.

În industria de fashion, AI va oferi o serie de beneficii de la o eficienţă crescută la o durabilitate mai mare. Le va permite designerilor să creeze modele personalizate care sunt atât unice, cât şi adaptate publicului ţintă şi, de asemenea, va ajuta la reducerea risipei prin optimizarea proceselor de producţie şi reducerea nevoii de prototipuri fizice. Drept urmare, crearea de fashion designs cu ajutorul AI-ului are potenţialul de a crea practici de modă mai sustenabile şi mai etice, oferind în acelaşi timp o platformă pentru designeri pentru a experimenta materiale şi stiluri noi”, adaugă Irina Raicu.

De ce aptitudini ai nevoie pentru a crea artă cu ajutorul Inteligenţei Artificiale?

Potrivit Alexandrei Şerban, creativitatea rămâne un ingredient vital şi în mixul necesar artiştilor care îşi propun să creeze artă cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Totodată, pentru a folosi cu succes instrumentele cu Inteligenţă Artificială vei avea nevoie de cunoştinţe tehnice, iar pentru a te asigura că rezultatul obţinut are valoare atât din punct de vedere vizual cât şi al insighturilor, ai nevoie de cunoştinţe teoretice cu privire la culori, compoziţii şi simboluri.

„În ceea ce priveşte arta purtabilă digitală, este important să cunoşti termenii de bază din industria fashion, să ştii care sunt texturile şi materialele folosite în industrie şi să experimentezi cât mai mult tipurile de prompturi pe care le poţi face. De asemenea, cercetarea este foarte importantă, în cazul competiţiei organizate de Tommy Hilfiger am pus mult accent pe această activitate, pentru a-mi face o idee clară despre stilul, valorile şi identitatea brandului. Nu în ultimul rând, cred că realizarea unei piese originale se poate face prin combinarea mai multor instrumente care folosesc I.A. Transmiterea unui mesaj puternic se face mult mai uşor prin îmbinarea unei imagini generate prin I.A. a unui avatar creat în Midjourney, ce poate fi animată prin Motionleap, Adobe AfterEffects şi Clo3D pentru haine şi care poate transmite un mesaj puternic vocal prin tehnica image+text to voice folosită cu ajutorul Studio D-1D”, adaugă Alexandra Şerban.

În ce a constat concursul organizat de Tommy Hilfiger?

Celebrul brand de fashion a lansat un concurs de creaţii vestimentare generate cu tool-uri care integrează elemente de Inteligenţă Artificială (Midjourney), publicând pe Twitter un scurt ghid cu criterii pe care propunerile de design vestimentar trebuiau să le îndeplinească.

„Timp de 20 de ore, am generat şi reantrenat aceşti algoritmi astfel încât să pot obţine un design care încorporează cu fidelitate identitatea brandului - pe lângă culorile bradului, am încercat să includ şi alte elemente particulare, plus semnătura mea de artist. Apoi, dintre toate designurile propuse de artişti din întreaga lume, au fost alese două: Al meu şi al Alexandrei. Am avut plăcerea s-o cunosc pe Alexandra în cadrul concursului, unde ne-am admirat reciproc designurile. Cred ca este incredibil ca două artiste din România să fie alese câştigătoare ale acestui concurs, cu atât mai mult cu cât creaţiile au fost independente una de alta, noi două cunoscându-ne abia după ce am aplicat la concurs. Mai departe, DressX va produce aceste design-uri sub formă digitală, astfel încât acestea pot fi purtate în mediul virtual şi vor fi prezentate în studioul Tommy Hilfiger din Decentraland. Împătimiţii de metaverse vor avea posibilitatea de a mintui gratuit aceste outfituri şi de a le purta la diverse evenimente din Decentraland. De asemenea, aceste outfituri vor fi disponibile pentru o perioadă limitată şi vor fi prezentate ca filtre de realitate augmentată şi MetaLooks în cadrul aplicaţiei DressX şi pe platforma lor”, adaugă Irina Raicu.