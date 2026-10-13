Două proiecte din România, incluse pe lista priorităților strategice pentru aprovizionarea UE. Europarlamentar: Europa depinde de importurile de magneziu

Uniunea Europeană a decis că două proiecte din românești sunt o prioritate strategică pentru întreaga Europă. Astfel, oficialii au trecut reciclarea bateriilor electrice la Răcari, din județul Dâmbovița, și producția de magneziu la Beiuș, în județul Bihor, pe lista celor mai importante proiecte ale Uniunii.

Dan Motreanu, europarlamentar PNL, explică cum s-a ajuns la acest demers din partea europenilor și menționează că, încă din anul 2024, a făcut o cerere către reprezentanții UE, prin care a încercat să le atragă atenția asupra acestor obiective.

„Europa depinde de importurile de magneziu, în special din China. Astfel de proiecte pot reduce această dependență”, a transmis europarlamentarul liberal, într-o postare pe Facebook.

Din 46 de proiecte, două sunt ale României

Europarlamentarul mai anunță că România va reuși sa extragă din nou minereu de la Baia de Fier, cu ajutorul unei finanțări europene, dar și de la Rovina, proiectul ajuns pe masa unei instanțe care a decis anularea avizului de mediu.

„În toamna anului 2024, am fost la mina abandonată din Baia de Fier și am atras atenția Comisiei Europene asupra acestei oportunități. În calitate de europarlamentar, am adresat Comisiei o întrebare referitoare la solicitarea de finanțare pentru exploatarea grafitului. Ulterior, în 2025, Comisia Europeană a selectat acest proiect pentru finanțare pe baza Actului european privind materiile critice”, a mai scris Motreanu, pe rețeaua de socializare.

Lista priorități europene a fost redactată în anul 2025, atunci când oficialii au alocat mai multe finanțări europene, în funcție de importanța strategică a fiecăruia.