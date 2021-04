Electrocasnicele, ajutor de nădejde înainte de Paşte. Pregătirile de sărbători încep din bucătărie

Se apropie Paştele şi au început pregătirile. Iar pentru asta oamenii au avut nevoie de eletrocasnice. Vânzările de aspiratoare verticale dar şi de aparate de frământat aluatul au crescut semnificativ în aprilie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Când a văzut că se apropie sărbătorile Pascale, Simona şi-a luat imediat telefonul şi a comandat on-line produsele de care avea nevoie.

„Prima investiţie pe care am facut-o în acest an a fost un aspirator robot, pe care îl folosesc în curăţenie programându-l să pornească la o anumită oră chiar dacă sunt plecată la serviciu. Consider că aceste investiţii pe care le-am făcut mă ajută foarte mult în această perioadă cu curăţenia de primăvară”, povesteşte Simona Aron.

Pentru aparatele care ajută în bucătărie, cererea la începutul 2021 a fost cu 500% mai mare faţă de anul trecut. O cerere mare a fost înregistrată şi la espressoare de cafea, dar şi la simstemele de iluminat sau de încălzire, spune Mihai Pătraşcu, CEO-ul unui retailer online.

„În această perioadă de pre-sărbătoare de Paşte avem o creştere de 10% medie pe toată compania. Foarte interesant, putem spune că înainte de începerea pandemiei se cumpărau maşinile de făcut pâine într-un procent, să zicem, constant. Dar odată ce lucrurile nu s-au mai putut face la fel , această categorie de maşini de făcut pâine, de exemplu, a explodat pur şi simplu, are o creştere de peste 2000% în 2020 vs. 2019”, explică Mihai Pătraşcu, CEO EvoMag.

Echipamente de grădinarit, +91%

Sistemele de încîlzire + 92%

Soluţii de iluminat + 78%

Electrocasnice mari +110%

Aspiratoare verticale +90%

Electrocasnice de bucătarie +500%

Espressoare cafea +89%

SURSA: EvoMag