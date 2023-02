Elon Musk a ieşit basma curată dintr-un proces cauzat de un tweet despre Tesla

Elon Musk nu a fost găsit răspunzător pentru pierderile investitorilor într-un proces pentru fraudă a valorilor mobiliare pentru tweetul său din 2018 despre Tesla.

Reclamantul Glen Littleton şi ceilalţi participanţi la acţiunea colectivă i-au dat în judecată pe Musk şi pe Tesla, inclusiv consiliul său de administraţie, din cauza tweet-ului lui Musk şi a declaraţiilor ulterioare, argumentând că a indus în eroarea investitorii. Ei au susţinut că acţionarii au suferit prejudicii financiare grave din cauza vânzărilor, în primele 10 zile de la tweet.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.