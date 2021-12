Elon Musk este fan dogecoin pentru că bitcoin dă putere doar oamenilor bogaţi

Elon Musk a dat de înţeles că sprijinul său pentru dogecoin vine din faptul că moneda meme este alimentată de o comunitate de bază, disruptivă, spre deosebire de bitcoin, cu susţinătorii săi de pe Wall Street.

CEO-ul Tesla a intervenit într-o discuţie pe Twitter despre cine are puterea în lumea criptografică, purtată, printre alţii, de Jack Dorsey, pasionat de bitcoin, şi de Billy Markus, creatorul dogecoin.

Dorsey a explicat de ce critică influenţa capitalului de risc asupra Web3, următoarea generaţie a internetului, care stă la baza celor ca metaversul. CEO-ul Block şi cofondatorul Twitter a declarat că, deşi nu este împotriva blockchain-ului Ethereum, care se află în centrul aplicaţiilor descentralizate din cadrul viziunii Web3, se opune controlului corporatist.

Dogecoin, o criptomonedă inspirată de meme-uri, începută ca o glumă în 2013 de inginerii software Markus şi Jackson Palmer, a crescut în popularitate şi preţ în acest an. Ascensiunea sa a fost alimentată de o comunitate veselă care susţine altcoin ca o formă de perturbare a instituţiilor financiare stabilite de pe Wall Street. Este similar în acest sens cu frenezia de tranzacţionare alimentată de Reddit din acest an, care a aprins acţiuni puternic scumpite, precum GameStop, pentru a trimite un mesaj clar elitei financiare: puterea se află chiar şi la comercianţii obişnuiţi. Dogecoin este văzut oarecum ca o versiune criptografică a GameStop. Între timp, bitcoin a înregistrat un interes considerabil nu doar din partea comercianţilor cu amănuntul, ci şi din partea instituţiilor şi a altor corporaţii de mare greutate, inclusiv nume precum BlackRock şi BNY Mellon. Dogecoin nu a reuşit să obţină un sprijin similar.

Miliardarul Musk, care a intrat în acest an în topul Disruptor Hall of Fame de la Newsweek, a fost un susţinător consecvent al dogecoinului în acest an. La începutul lunii decembrie, el a anunţat că Tesla va începe să accepte dogecoin ca plată pentru unele dintre mărfurile sale. El a sugerat pentru prima dată în luna mai că acest lucru s-ar putea întâmpla. Dar sprijinul său pentru tokenul meme cu tematică de câine, mai degrabă decât pentru bitcoin, pare, de asemenea, înrădăcinat în utilitatea sa.

„Bitcoin poate fi un depozit de valoare, dar nu este un bun substitut pentru moneda tranzacţională”, a declarat Musk pentru revista Time după ce aceasta l-a numit Persoana Anului. „Chiar dacă a fost creat ca o glumă proastă, dogecoin este mai potrivit pentru tranzacţii”.

De asemenea, el a glumit că ar putea deveni viitorul criptomonedelor. „Soarta iubeşte ironia”, a declarat el pentru site-ul de ştiri despre celebrităţi TMZ în luna mai. „Care ar fi cel mai ironic rezultat? Ca moneda care a fost inventată ca o glumă să devină, de fapt, moneda reală”.

Deşi a început să posteze pe Twitter despre aceasta în 2019, susţinerea intensă a lui Musk pentru „criptomoneda sa favorită” a dus la o creştere a preţului token-ului în acest an. Dogecoin a atins un maxim istoric de 73 de cenţi pe 8 mai, potrivit datelor de la CoinGecko. La ultima verificare, joi, se tranzacţiona la 17 cenţi pe monedă şi a crescut cu 3.634% de la începutul anului până în prezent. Musk a declarat că portofoliul său de cripto-monede este format din bitcoin, ether şi dogecoin.

Autor: Theodora Tănase