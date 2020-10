Bogdan are o firmă de IT, iar în perioada pandemiei şi-a ţinut angajaţii acasă. Ca să nu-i fie pusă afacerea în pericol, a apelat la ajutorul statului prin IMM Invest, un program guvernamental care oferă credite cu garanţii date de stat şi are deja o linie de credit aprobată. IMM Leasing de echipamente şi utilaje, un program adoptat pe 16 iulie de Guvern, vine în sprijinul tău cu finanţări noi.

Facilităţile de care poţi beneficia

80% valoarea garanţiilor în IT

60% valoarea garanţiilor pentru alte categorii

Împrumutul ajunge la 5 mil. de lei

”E un program foarte bun. Atenţie, însă, un echipament nu e de ajuns. Ai nevoie de o soluţie software care să integreze aceste echipamente, să fie de fapt o platformă digitală care să extindă mediul de colaborare fizic în zona digitală. Programul trebuie gândit să permită companiilor investiţia în aceste platforme digitale de comunicare şi colaborare ale angajaţilor care consistă atât din echipamente fizice cât şi din soluţii software. În total o valoare de o mie de euro pe angajat ar fi acoperitoare pentru desfăurarea muncii în condiţii bune”, a declarat Bogdan Tudor, administrator firmă IT.

”Aceste finanţări pot fi acordate, în funcţie de opţiunea solicitantului, cu avans 0 şi plafonul total pentru aceasta schemă este de 1,5 miliarde lei.”, a spus Ionel Dancă, şeful cancelariei prim ministrului.