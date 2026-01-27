Prima pagină » Economic » Familia Pinault vinde participația de 1,5 miliarde de euro în Puma către o companie din China

Familia Pinault vinde participația de 1,5 miliarde de euro în Puma către o companie din China

Familia franceză Pinault a convenit să își vândă integral participația de 1,5 miliarde de euro în producătorul de echipament sportiv Puma către compania chineză Anta Sports.
Familia Pinault vinde participația de 1,5 miliarde de euro în Puma către o companie din China
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
27 ian. 2026, 06:49, Economic

Anta va plăti 35 de euro pe acțiune pentru pachetul de 29,06% deținut de Artemis, compania de investiții a familiei Pinault, care are în portofoliu și o participație de control în grupul de lux Kering, informează Financial Times.

Vânzarea vine în timp ce Puma încearcă să își redreseze afacerea, după ce a pierdut teren în fața rivalilor tradiționali Nike și Adidas și se confruntă cu presiunea unor noi competitori, precum New Balance, On și Hoka.

Grupul german a anunțat anul trecut că va elimina 900 de posturi până la finalul lui 2026, în cadrul unei restructurări menite să readucă firma pe creștere până în 2027.

În urma tranzacției, Anta va deveni cel mai mare acționar al Puma, potrivit unui raport transmis marți bursei din Hong Kong.

Compania cu sediul în China a precizat că achiziția pachetului minoritar reprezintă un pas important în aplicarea strategiei sale de „concentrare pe un singur nucleu, portofoliu multibrand și globalizare”.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP
Gandul
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
Libertatea
Se dau bani pentru românii care nu își pot plăti facturile. Cine poate primi sprijin în 2026?
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor