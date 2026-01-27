Familia Pinault vinde participația de 1,5 miliarde de euro în Puma către o companie din China

Anta va plăti 35 de euro pe acțiune pentru pachetul de 29,06% deținut de Artemis, compania de investiții a familiei Pinault, care are în portofoliu și o participație de control în grupul de lux Kering, informează Financial Times.

Vânzarea vine în timp ce Puma încearcă să își redreseze afacerea, după ce a pierdut teren în fața rivalilor tradiționali Nike și Adidas și se confruntă cu presiunea unor noi competitori, precum New Balance, On și Hoka.

Grupul german a anunțat anul trecut că va elimina 900 de posturi până la finalul lui 2026, în cadrul unei restructurări menite să readucă firma pe creștere până în 2027.

În urma tranzacției, Anta va deveni cel mai mare acționar al Puma, potrivit unui raport transmis marți bursei din Hong Kong.

Compania cu sediul în China a precizat că achiziția pachetului minoritar reprezintă un pas important în aplicarea strategiei sale de „concentrare pe un singur nucleu, portofoliu multibrand și globalizare”.