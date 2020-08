Florin Cîţu: Criza de acum nu se compară cu cea din 2010, nu se pune problema tăierii salariilor bugetarilor / Anunţul ministrului de Finanţe

Florin Cîţu afirmă că actuala criză nu se poate compara ca intensitate cu cea din 2010 şi precizează că informatizarea instituţiilor va duce inevitabil la reconfigurarea aparatului administrativ.

„Pot să vă spun că nu va fi austeritate, aşa cum a fost definită ea în 2010, nici nu se pune problema de tăieri de salarii sau alte decizii. Vă spun din capul locului că nu se ajunge la aşa ceva. În ceea ce priveşte reforma aparatului administrativ, noi am fost transparenţi din primul moment. Am venit cu un guvern cu 16 ministere. În acest moment există reorganizări în mai multe ministere. În paralel am profitat de această situaţie şi am accelerat informatizarea aparatului administrativ. Sunt lucruri pe care le-am promis de la venirea la guvernare.

Informatizarea ANAF va aduce la buget cel puţin două puncte procentuale din PIB. De aceea trebuie făcută. Bineînţeles că informatizarea va duce la o altă configurare a aparatului administrativ. Dra repet, nu va fi nicio discuţie despre tăieri de salarii şi aşa mai departe. Mai mult, anul acesta au crescut salariile sectorului bugetar, le-am plătit întotdeuna la timp, chiar de criză economică. Deci în ceea ce priveşte salariile, pensiile, nu există aşa ceva, astfel de discuţii ar trebui să iasă din spaţiul public”, a declarat Florin Cîţu pentru Digi24.