Franţa cere oprirea boicotului în statele arabe. Kuweit, Arabia Saudită, Iordania şi Qatar s-au aliat în semn de protest faţă de imaginile satirice aduse la adresa profetului Mohammad

Franţa a cerut statelor arabe să oprească boicotul asupra produselor importate din Franţa. Asta în timp ce preşedintele Emmanuel Macron a promis că nu va ceda niciodată în faţa islamiştilor radicali.

Kuweit, Arabia Saudită, Iordania şi Qatar au boicotat în special produsele alimentare, dar au şi instigat la proteste împotriva animaţiilor satirice despre profetul Mohammad. Samuel Paty, profesorul de istorie de la Universitatea Sorbona a fost omorât în reşedinţa sa după ce le-a arătat studenţilor imagini satirice cu profetul Mohammad.

Dozens of muslim countries have already started to withdraw all French products from supermarkets under the name "for the Messenger of Allah ﷺ" after the start of the #boycott_french_products campaign, in response to the cartoon on the Prophet. pic.twitter.com/XuY3gD9aLW