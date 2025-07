Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără rețeaua Praktiker Hellas pentru peste 130 mil. euro. Brandul Dedeman ar putea intra pe piața din Grecia

Valoarea tranzacției depășește 130 de milioane de euro, potrivit presei elene.

Paval Holding, proprietarul Dedeman, face un pas strategic pe piața de bricolaj din Grecia

Achiziția lanțului Praktiker Hellas marchează o extindere majoră pentru Paval Holding, compania mamă a Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România și din regiunea Balcanilor. Cu peste 50 de hipermarketuri și o cifră de afaceri ce depășește 2,5 miliarde de euro, Dedeman consolidează prin această mutare prezența sa regională.

Deși a intrat târziu în cursa pentru Praktiker Hellas, Paval Holding a depus cea mai competitivă ofertă, depășind giganți internaționali precum Leroy Merlin (Adeo) și Videolux Holding din Bulgaria (Technopolis).

Piața de bricolaj din Grecia este evaluată la peste 1,2 miliarde de euro anual, cu perspective favorabile de creștere, alimentate de programe de modernizare a locuințelor, turism și extinderea Airbnb. Praktiker deține în prezent 16 magazine și are peste 700 de angajați, fiind unul dintre brandurile cele mai recunoscute în retailul grecesc.

Strategia Paval Holding după achiziția Praktiker Hellas: investiții, digitalizare și rebranding

Surse din industrie indică faptul că Paval Holding va reinvesti în modernizarea rețelei de magazine Praktiker Hellas, va accelera transformarea digitală și ia în calcul un posibil rebranding – inclusiv introducerea brandului Dedeman în Grecia. Această strategie plasează Dedeman într-o poziție dominantă într-o piață în care competitorii internaționali se confruntă cu provocări locale.

În 2023, Paval Holding a raportat un profit net de 2,3 miliarde lei, în creștere cu 52% față de anul precedent, iar veniturile au urcat cu 36%, ajungând la 2,33 miliarde lei. Achiziția Praktiker Hellas se aliniază cu traiectoria ascendentă a grupului și întărește poziția acestuia ca lider regional în DIY (Do It Yourself).