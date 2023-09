George Simion, solicitare către Marcel Ciolacu, după măsurile fiscale anunţate: Îl chem joi!

„Îl chem joi pe Marcel Ciolacu să-şi prezinte măsurile fiscale în faţa parlamentarilor AUR. Şi a agricultorilor, constructorilor şi micilor întreprinzători”, a spus George Simion într-o postare pe Facebook.

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de lege privind noile măsuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor până la venituri de până la 60.000 euro pe an şi de 3% dacă veniturile depăşesc această sumă. Guvernul a renunţat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%. Scutirea de impozit în IT se menţine doar pentru venituri sub 10.000 lei brut şi se introduce plata CASS în agricultură, construcţii şi industria alimentară.