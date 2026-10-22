Prima pagină » Economic » Guvernul SUA va deveni acționar în patru companii private. Aproape 400 de milioane de dolari investiți din fonduri publice

Guvernul SUA va deveni acționar în patru companii private. Aproape 400 de milioane de dolari investiți din fonduri publice

Guvernul Statelor Unite intenționează să finanțeze patru companii private din industria tehnologiei cu 389 de milioane de dolari. În schimbul banilor, statul american va primi acțiuni în aceste companii, fără să preia controlul asupra lor.
Guvernul SUA va deveni acționar în patru companii private. Aproape 400 de milioane de dolari investiți din fonduri publice
sursa foto: Hepta/DPA Images
Maria Miron
22 oct. 2026, 17:00, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Departamentul american al Comerțului (Department of Commerce – DOC) a anunțat joi că cele 389 de milioane de dolari vor finanța dezvoltarea semiconductorilor și a unor tehnologii necesare producerii energiei, dar și funcționarea centrelor de date pentru inteligență artificială.

Spre deosebire de subvențiile obișnuite, prin care statul sprijină financiar companiile fără să primească o parte din proprietatea acestora, acordurile propuse prevăd ca guvernul american să devină acționar minoritar.

Participațiile nu vor oferi statului drept de vot sau posibilitatea de a controla conducerea companiilor.

Ce proiecte va finanța guvernul american

Departamentul Comerțului a semnat scrisori de intenție pentru acordarea finanțărilor către patru companii.

Helion ar urma să primească până la 175 de milioane de dolari pentru dezvoltarea semiconductorilor de înaltă tensiune și a echipamentelor utilizate în producerea energiei prin fuziune nucleară.

Commonwealth Fusion Systems va beneficia de o finanțare de până la 85 de milioane de dolari pentru dezvoltarea componentelor electronice necesare reactoarelor de fuziune nucleară.

Alte 73 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru Vertical Semiconductor, companie care dezvoltă semiconductori utilizați în centrele de date pentru inteligență artificială.

Sibelco ar urma să primească până la 56 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unor metode avansate de purificare a cuarțului, material necesar fabricării semiconductorilor, componente esențiale ale echipamentelor electronice, de la calculatoare și telefoane până la sisteme industriale și centre de date.

Semiconductori pentru energie nucleară, inteligență artificială și apărare

Finanțările fac parte dintr-un program mai amplu, aprobat de Congresul SUA în 2022, care pune la dispoziție 10 miliarde de dolari pentru cercetare și dezvoltare în industria semiconductorilor.

În ultimele luni, Departamentul Comerțului a acordat deja 19 finanțări pentru proiecte de cercetare din acest sector.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a explicat că administrația Trump vrea să dezvolte industria semiconductorilor și să îmbunătățească producția de energie în SUA.

„Aceste investiții extind cercetarea pe plan intern, securizează lanțurile de aprovizionare esențiale și creează locuri de muncă bine plătite pentru americani”, a declarat Howard Lutnick.

O parte dintre proiecte sunt destinate fuziunii nucleare, iar altele urmăresc dezvoltarea componentelor necesare centrelor de date care susțin sistemele de inteligență artificială.

Bill Frauenhofer, director executiv pentru investiții și inovare în domeniul semiconductorilor în cadrul Departamentului Comerțului, a explicat că finanțările urmăresc și îmbunătățirea tehnologiilor necesare rețelelor electrice și sistemelor de apărare.

„Accelerarea cercetării interne în aceste tehnologii va consolida capacitatea Americii de a transforma și furniza energie pentru rețeaua electrică, centrele de date avansate, sistemele de apărare și tehnologiile emergente de fuziune nucleară”, a declarat Frauenhofer.

Guvernul SUA va primi acțiuni în schimbul finanțării

O condiție importantă a acordurilor este ca guvernul SUA să primească participații minoritare în cele patru companii, fără drept de vot și fără posibilitatea de a interveni în administrarea acestora.

Departamentul Comerțului a precizat că, prin acțiunile primite, statul american ar putea obține câștiguri financiare în beneficiul contribuabililor.

O schimbare în modul în care SUA finanțează companiile private

Administrația Donald Trump a început să folosească tot mai frecvent finanțările publice pentru a obține participații în companii considerate importante pentru economia și securitatea Statelor Unite.

Un exemplu este Intel, producătorul american de semiconductori, în care guvernul SUA a convenit, în august 2025, să preia o participație de 9,9%, în schimbul unei finanțări de 8,9 miliarde de dolari.

Potrivit datelor publicate de Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations – CFR), de la începutul anului 2025 până la sfârșitul lunii iulie 2026, autoritățile americane anunțaseră deja investiții de 29,9 miliarde de dolari, prin 43 de acorduri care presupun participații directe în companii private.

Statul american urmărește astfel atât dezvoltarea industriilor strategice, cât și obținerea unor beneficii financiare din participațiile deținute.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
Ce nu trebuie să faci dacă vezi o pisică neagră sau spargi o oglindă. Superstițiile de care românii se tem și astăzi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor