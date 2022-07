În 4 ani, Revolut a ajuns la 2 milioane de clienţi în România, a doua sa piaţă pe segmentul retail

Bucureşti, 6 iulie 2022 - Revolut, super-aplicaţia financiară cu peste 18 milioane de clienţi la nivel global, a atins pragul de 2 milioane de clienţi pe piaţa locală, după 4 ani de prezenţă în România. Din mai 2018, când a avut loc lansarea oficială pe piaţa locală, până în iunie 2022, clienţii români au realizat aproximativ 520 de milioane de tranzacţii şi au folosit aplicaţia pentru plăţi, schimburi valutare, pentru a economisi în „puşculiţe” digitale, dar şi pentru investiţii în criptomonede. Utilizatorii locali au descoperit, în timp, şi alte utilizări ale Revolut, cum ar fi: realizarea de donaţii către organizaţii neguvernamentale prin caracteristica Donaţii, gestionarea cheltuielilor familiei cu Revolut Junior sau rezervarea cazării, pentru vacanţe, prin funcţionalitatea Sejururi.



Eforturile constante de a satisface şi susţine nevoile şi aşteptările clienţilor au fost răsplătite, iar în prezent România este a doua cea mai mare piaţă de retail din lume pentru Revolut, după Marea Britanie, cu o rată de penetrare naţională, în rândul populaţiei active, de 26%. Mai mult, Bucureştiul este primul oraş Revolut din UE, iar unul din trei locuitori de vârstă activă este client Revolut.

Profilul clientului Revolut din România este următorul: are, în medie, 36 de ani, locuieşte într-un oraş mare, cu peste 250.000 de locuitori. Topul primelor 10 oraşe din România este următorul: Bucureşti (420.000 clienţi), Iaşi (68.000), Cluj-Napoca (65.000), Timişoara (56.000), Braşov (50.000), Constanţa (46.000), Craiova (34.000), Galaţi (29.000), Ploieşti (28.000), Sibiu (26.000).

„Suntem mândri să vedem cum super-aplicaţia noastră contribuie la creşterea calităţii vieţii clienţilor noştri şi îmbunătăţeşte oferta de pe piaţa bancară şi financiară locală. În urmă cu patru ani, când ne-am lansat operaţiunile în România, Revolut făcea pionierat cu primii aproape 20.000 de clienţi, aceia care ne-au descoperit aplicaţia chiar înainte de intrarea oficială pe piaţă. La acel moment, doar 9,7% din populaţia României folosea internet banking, după cum arată statisticile oficiale. În 4 ani, procentul localnicilor care folosesc internetul în scopuri bancare şi financiare a crescut la 18,5% şi mai este loc de îmbunătăţire în condiţiile în care suntem sub media UE, din 2021, de 58%. În acelaşi timp, Revolut în România a devenit unul dintre performerii companiei, cu aproximativ 500.000 de clienţi noi incluşi anual, consolidându-şi poziţia pe piaţa locală prin lansările de noi produse financiare. Suntem hotărâţi să inovăm continuu, aducând tot mai multă inovaţie în viaţa clienţilor noştri. Pentru 2022, intenţionăm să adăugăm credite de nevoi personale şi produsul Pay Later, alături de alte caracteristici relevante pentru stilul de viaţă al clienţilor noştri, dar şi funcţionalităţi pentru a spori controlul cheltuielilor, servicii de asigurare şi protecţie personală şi a familiei, extinderea ofertelor personalizate pentru afaceri”, a declarat Gabriela Simion, Director General al sucursalei Revolut din România.

De la un card de vacanţă la o aplicaţie de zi cu zi pentru tot ce ţine de bani

Românii au folosit, iniţial, Revolut pentru transferuri instantanee (internaţionale şi naţionale) şi pentru a cheltui ca un localnic în peste 150 de ţări. Treptat, clienţii au descoperit şi cursul de schimb avantajos în peste 30 de valute şi uşurinţa de a efectua plăţi, online şi offline, direct in-app, contactless sau cu smartphone-ul. De la lansarea în România, clienţii au cheltuit, în medie, 19 EUR/ tranzacţie, în primul rând pentru a face achiziţii de alimente şi produse din magazine alimentare sau supermarketuri, dar şi pentru divertisment şi utilităţi. Retaileri precum Mega Image, Lidl, Profi, Carrefour, Auchan, benzinării precum OMV, Petrom, MOL, Rompetrol şi platformele de car-sharing precum Bolt şi Uber au fost comercianţii cu cel mai mare număr de tranzacţii, din mai 2018 până în prezent.

Pe măsură ce românii au descoperit viteza, siguranţa şi uşurinţa de utilizare a Revolut, super-aplicaţia a devenit contul curent de zi cu zi pentru un număr tot mai mare de clienţi locali. Doar în ultimele 12 luni, numărul tranzacţiilor a crescut cu 70% şi volumul total al tranzacţiilor cu +48% (iulie 2021 - iunie 2022 faţă de iulie 2020 - iunie 2021). Clienţii Revolut din România nu fac doar plăţi în magazine sau pe platforme de comerţ electronic, dar folosesc, de asemenea, super-aplicaţia pentru a economisi sau pentru a trimite bani familiilor. De exemplu, sumele de bani trimise cu Revolut înapoi acasă de românii care trăiesc şi lucrează în străinătate au crescut de la aproximativ 20 milioane EUR în 2018 la 316 milioane EUR în 2021.

Economiseşti în timp ce cheltuieşti, cu o aplicaţie transparentă, uşor de folosit

Datorită simplităţii şi securităţii sporite a produsului, funcţionalităţile care ajută la controlul cheltuielilor, Recompensele (cashback) şi seif-urile Vaults s-au adăugat pe lista de preferinţe a utilizatorilor români. Un client poate beneficia de cashback de până la 10% oferit prin Recompense pentru achiziţiile efectuate de la peste 30 de parteneri din diferite categorii - electronice şi echipamente IT, călătorii, modă, sport, divertisment, sănătate, alimente şi magazine alimentare. Suma rambursată poate fi depusă în seif-urile Vaults pentru diferite obiective - sărbători, cadouri, achiziţii scumpe, studii, obiective de familie - sau poate fi folosită pentru cumpărături sau plăţi curente.

Pregătirea călătoriilor şi a vacanţelor a devenit, de asemenea, mai simplă şi mai convenabilă de la lansarea funcţiei Sejururi, în noiembrie 2021. Pur şi simplu rezervând hotelul sau pensiunea preferată direct din aplicaţie, un client poate obţine până la 10% din preţul serviciilor de cazare pentru o vacanţă sau un city break, după ce achită cu Revolut. Pentru clienţii Metal şi Premium, utilizarea Revolut aduce şi un plus de confort şi prevenţie, deoarece super-aplicaţia a adăugat un pachet de asigurare care include protecţie pentru urgenţe medicale în străinătate, pentru anularea călătoriei, întreruperea călătoriei, bagaje pierdute sau întârziate şi acoperire pentru sporturi de iarnă. Planul financiar Premium oferă, de asemenea, acoperire pentru copiii sau persoanele aflate în întreţinere până la vârsta de 17 ani, iar Metal include, suplimentar, şi acoperirea extinsă pentru răspunderea de călătorie şi franşiza la închirierea de autoturisme.

Revolut s-a dovedit, în timp, şi un instrument util pentru a încuraja comportamentul de economisire. Cu algoritmul de rotunjire a sumelor cheltuite până la cea mai apropiată valoare rotundă, clienţii pot pune bani deoparte pentru vacanţe, pentru evenimente importante din viaţă sau investiţii în criptomonede sau imobiliare. Banii se strâng în puşculiţe digitale denumite seifuri Vaults. Din mai 2018 până la finalul lunii iunie 2022, clienţii români au creat peste 924.000 de Seifuri, iar în ultimele 12 luni, comportamentul de economisire a devenit şi mai vizibil, numărul clienţilor care au creat seifuri Vaults crescând cu 64% (iulie 2021 - iunie 2022 faţă de iulie 2020 - iunie 2021). Primele 3 monede preferate de clienţii români Revolut au fost: EUR (47% din suma totală economisită de la lansarea pe piaţa locală), RON (35%), USD (10,3%).

Instrumente pentru investiţii şi educaţie financiară în rândul adolescenţilor

Milioane de clienţi români au, de asemenea, posibilitatea de a investi în criptomonede şi tranzacţionare, direct în aplicaţie. În ultimele 12 luni, numărul clienţilor români care investesc în criptomonede a crescut cu 140% faţă de anterioarele 12 luni. Cele mai populare tokenuri sunt Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Skale (SKL), iar clienţii locali pot investi în 66 de tokenuri. Toate criptomonedele sunt disponibile pentru clienţi indiferent de planul deţinut, iar clienţii Standard pot face upgrade la planuri cu plată pentru a reduce comisioanele (comision de 1,5% per tranzacţie pentru clienţii Premium şi Metal, 2,5% pentru Standard şi Plus). Suma minimă de la care un utilizator poate investi în criptomonede este de 1 EUR.

Dar, având în vedere interesul în creştere pentru această clasă de active, le reamintim clienţilor noştri că tokenurile cripto sunt active volatile şi preţurile se pot schimba rapid. Deşi Revolut crede în extinderea accesului la criptomonede, este posibil ca acest instrument să nu fie potrivit pentru toată lumea, aşa că Revolut îi încurajează pe clienţi să studieze riscurile şi oportunităţile înainte de a cumpăra sau de a vinde. Clienţii ar trebui să se documenteze din surse independente şi să înveţe diferenţele dintre tokenuri, precum şi să ia în considerare circumstanţele lor personale atunci când cumpără sau vând cripto. Capitalul poate fi expus riscului, în funcţie de evoluţia valorii criptomonedelor, care pot scădea sau creşte foarte rapid.

Aplicaţia Revolut este, de asemenea, un instrument excelent pentru a creşte cunoştinţele financiare ale adolescenţilor şi copiilor. De la lansarea sa pe piaţa locală, în mai 2020, Revolut Junior, un produs conceput pentru copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani, a transformat în realitate preocuparea Revolut pentru a le educa utilizatorilor o serie de abilităţi financiare pentru toată viaţa. Cu Revolut Junior, copiii pot învăţa abilităţi de gestionare a banilor prin instrumente financiare personalizate, cu ajutorul unui cont personal şi al unui card, care le oferă libertatea de a câştiga, gestiona şi cheltui bani într-un mediu complet controlat de părinte.

O extensie a contului Revolut al părintelui, Revolut Junior poate fi folosit pentru achiziţii pe platforme de e-commerce, pentru a plăti în magazin sau a retrage bani la bancomat, dar are şi câteva caracteristici cheie pentru a ajuta copiii să câştige, să-şi gestioneze banii şi să cheltuiască. Peste 150.000 de clienţi locali folosesc Revolut Junior pentru a le oferi bani de buzunar copiilor lor şi pentru a le stabili provocări şi obiective financiare, fiecare având o valoare financiară asociată.

Produse bancare digitale pentru clienţii de retail şi business, cu o apăsare de buton

Din martie 2021, Revolut Bank UAB, entitatea bancară licenţiată de Banca Lituaniei şi supravegheată de Banca Centrală Europeană, şi-a extins licenţa bancară specializată în România. Revolut Bank are scopul de a propune produse bancare competitive suplimentare şi de a aduce o protecţie mai mare conturilor clienţilor români, până la 100.000 EUR conform Protecţiei Depozitelor, garantată de compania de stat lituaniană Asigurarea Depozitelor şi Investiţiilor. De asemenea, Revolut a introdus IBAN-ul local pentru clienţii de retail români, fiind una dintre primele pieţe care a dezvoltat acest avantaj pentru utilizatori. Din iunie 2022, IBAN-ul local în lei a fost pus la dispoziţie şi pentru clienţii business.

În calitate de jucător global important în industria fintech, Revolut va continua să inoveze pentru clienţii săi din segmentele retail şi business, prin proiectarea de noi produse adaptate la infrastructura digitală globală. Tranzacţii internaţionale mai rapide, credite de nevoi personale mai accesibile, produsul responsabil Pay Later, noi instrumente de economii sau investiţii, managementul cheltuielilor şi alte funcţii utile pentru segmentul B2B vor transforma viziunea Revolut în realitate şi vor ajuta consumatorii să navigheze mai rapid, mai sigur, cu încredere, în lumea banilor.

DESPRE REVOLUT

Revolut este prima super-aplicaţie financiară care ajută utilizatorii din toată lumea să îşi folosească la maximum fondurile de care dispun. În 2015, Revolut s-a lansat în Marea Britanie, cu servicii de transfer de bani şi schimb valutar. În prezent, peste 18 milioane de clienţi persoane fizice din lume şi mai mult de 500.000 de clienţi B2B folosesc serviciile inovatoare Revolut pentru a realiza peste 150 de milioane de tranzacţii pe lună.

Prin intermediul conturilor personale sau corporate, Revolut ajută clienţii de pretutindeni să-şi menţină echilibrul financiar, să dispună mai eficient de banii lor, să se conecteze rapid cu semenii lor sau cu cei apropiaţi, oriunde s-ar afla.