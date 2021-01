În Bucureşti, piaţa platformelor de car sharing devine din ce în ce mai competitivă

Să mergi cu o Tesla închiriată dintr-o aplicaţie pare de necrezut. Totuşi, la emisiunea Ştiu, colegul nostru Dan Pavel a închiriat mai multe maşini electrice ca să se plimbe prin Bucureşti. Cum piaţa a devenit tot mai competitivă, platformele de car sharing au început să îşi îmbogăţească parcul auto pe care îl pun la dispoziţia clientului.

E realitate, poţi închiria de pe telefon o Tesla, un BMW I3 sau un VW ID3, plăteşti doar pentru cât mergi şi vei vedea cum funcţionează.

„Avem tot mai multe platforme de car sharing în Bucureşti şi vestea bună pentru noi, pentru clienţi e că aplicaţiile încep să se bată în oferte. Care are maşinile mai tari şi preţurile mai mici. Am testat în ultimele săptămâni aplicaţia Teleport care vine cu o ofertă impresionantă de maşini electrice de lux, am putea spune. Găsim I3-ul de la BMW, găsim ID3-ul de la VW, găsim Renault ZOE, Golful electric, dar şi - surpriză -Tesla. O poţi conduce în Bucureşti închiriind-o de pe această aplicaţie”, spune Dan Pavel.