În România vor fi dezvoltate componente de microelectronică peste nivelul tehnologic din lume

Declaraţia despre investiţiile în microelectronică au fost făcute în timpul unei vizite la Timişoara.

„Microelectronica este o oportunitate pentru industria românească. Pentru proiectul IPCEI (Proiect important de interes economic european) România a selectat participanţii direcţi companiile: Continental Automotive Romania SRL; NXP Semiconductors Romania SRL, Robert Bosch SRL, iar participanţii indirecţi sunt opt Universităţi Politehnice. Proiectul va dezvolta competenţe de proiectare şi de fabricaţie pentru componentele de microelectronică peste nivelul tehnologic al pieţei globale, contribuind la dezvoltarea ecosistemului naţional şi european. Pentru a accelera procesul de implementare m-am întâlnit cu reprezentanţii Continental şi ai Universităţii Politehnice Timişoara. Planul de acţiune are termene clare, aşa că împreună şi cu ceilalţi actori implicaţi îl vom urma cu stricteţe”, a scris Radu Oprea pe Facebook.

Tot la Timişoara, ministrul Economiei şi specialiştii au discutat despre posibilitatea realizării unei drone subacvatice.

„Tot la Timişoara am vizitat compania DRASS Group, care este un lider recunoscut în soluţii de apărare, scufundări comerciale şi hiperbare la nivel mondial. Am discutat cu managerii Drass despre posibilitarea de a fabrica drone subacvatice în România. Au experienţă în acest domeniu şi pot fi parte a proiectului drona românească. De asemenea, am vizitat şi doi antreprenori care au debutat în afaceri cu sprijinul programelor dezvoltate de MEAT: Ortomed Ultrasound SRL – companie finanţă prin Start Up Nation ediţia 2022 şi care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală specializată şi B-Fine S.R.L. – companie finanţată prin Femeia Manager 2022, care are un concept inovativ pentru relaxare prin plutire în băi saturate cu magneziu”, a precizat Radu Oprea.