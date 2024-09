Indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti s-a apreciat uşor în şedinţa de vineri

Indicele de referinţă BET al Bursei de Valori Bucureşti s-a apreciat cu 0,03% în şedinţa de tranzacţionare de vineri, având în vedere că dinamicile celor 20 de blue chip-uri au fost mixte, cu scăderi de 4,7% la One United Properties şi 2,6% la Electrica şi, la polul opus, creşteri de 4,7% pentru Transport Trade Services şi 3,5% la MedLife.

Datele BVB arată că nouă acţiuni au fost pe plus, nouă pe minus şi două au rămas la aceleaşi evaluări.

Lichiditatea totală s-a ridicat la 79,9 mil. lei, sub media zilnică de 137 mil. lei, iar cele mai tranzacţionate acţiuni au fost TTS (20,6 mil. lei), OMV Petrom (13,7 mil. lei) şi Banca Transilvania (11,7 mil. lei).

Mixte au fost şi dinamicile indicilor, de la plus 0,22% pentru indicele financiar BET-FI la minus 0,6% pentru indicele energetic BET-NG. De la începutul acestui an, prima ligă bursieră de la Bucureşti (BET) are un avans de 14,7%.