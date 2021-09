Inflaţia din Marea Britanie a urcat la cel mai mare nivel de la începerea înregistrărilor

Oficiul pentru Statistică Naţională, care a publicat datele, a menţionat că creşterea „va fi probabil o schimbare temporară” şi a declarat că Marea Britanie. programul guvernamental „Eat Out to Help Out” anul trecut ar fi putut accentua saltul.

„În august 2020, multe preţuri din restaurante şi cafenele au fost reduse din cauza sistemului guvernamental Eat Out to Help Out (EOHO), care oferea clienţilor mâncare şi băutură la jumătate de preţ (până la valoarea de 10 lire sterline) între luni şi miercuri ”, a declarat ONS. „Deoarece EOHO a fost un sistem pe termen scurt, creşterea ratei inflaţiei pe 12 luni este probabil temporară”.

Valoarea este peste obiectivul de 2% al Băncii Angliei şi va fi un argument pentru cei ce solicită încetarea politicilor de stimulare fără precedent din epoca pandemiei. De asemenea, vine pe fondul creşterii preţurilor la energie şi pe măsură ce ţara continuă să se redeschidă după restricţiile impuse de coronavirus.