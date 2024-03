Inflaţia rămâne la peste 7 procente, dar scade faţă de ianuarie. Peştele, berea şi carnea de vită, mai scumpe

Rata anuală a inflaţiei şi-a temperat uşor ritmul de creştere în a doua lună din 2024, înregistrând un plus de 7,2% faţă de februarie 2023, după ce serviciile s-au scumpit an la an cu 11%, mărfurile nealimentare cu 7,82% şi alimentele cu 4,4,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.

În ianuarie 2024, rata anuală a fost de 7,4% an/an, după ce în decembrie 2023, inflaţia a coborât până la 6,6%.

Comparativ cu decembrie 2023, în februarie preturile de consum au avut un plus mediu de 1,9%.

Dintre alimente, cele mai mari creşteri de pret au fost înregistrate în luna februarie la conserve din fructe (13,3%) la peşte (11,5%), bere (11,8%), carne de vacă (11,09%), brânză de oaie (8,06%), cartofi (9,9%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi de pret fată de ianuarie 2023 au fost la ulei (26,89%), făină (29,99%), mălai (25,05%).

La categoria mărfuri, detergentii s-au scumpit în februarie cu 23,77% an/an, articolele de igienă, cosmetice şi medicamentele cu 14,4%, cărtile şi ziarele cu 12,6%, încăltămintea şi tricotajele cu peste 10%.

Energia electrică a crescut cu 2,09% an/an, iar energia termica cu 3,72% an/an.

La servicii, cele mai mari creşteri de pret au fost la Servicii poştale, cu 26,64%, Apă, canal şi salubritate, cu 18,74%, urmate de Îngrijire medicală, cu 14,32%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2023 – februarie 2024) faţă de precedentele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) a fost 9,1%.