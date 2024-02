Inflaţia revine pe creştere: în ianuarie, rata anuală a crescut cu 7,4% an/an

Rata anuală a inflaţiei a revenit pe creştere în prima lună din 2024, înregistrând un plus de 7,4% faţă de ianuarie 2023, după ce serviciile s-au scumpit an la an cu 10,9%, mărfurile nealimentare cu 7,36% şi alimentele cu 5,6,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.