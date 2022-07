Inflaţie record în SUA. Este cea mai mare creştere a preţurilor din ultimii 40 de ani

Preţurile de consum au urcat cu 9,1% faţă de anul precedent, a anunţat miercuri guvernul, cea mai mare creştere anuală din 1981 încoace, faţă de un salt de 8,6% în luna mai. Din mai până în iunie, preţurile au crescut cu 1,3%, o altă creştere substanţială, după ce preţurile au urcat cu 1% din aprilie până în mai, notează AP.

Accelerarea persistentă a preţurilor subliniază impactul brutal pe care inflaţia l-a provocat asupra americanilor, costurile bunurilor de primă necesitate, în special, crescând mult mai rapid decât veniturile medii. Americanii cu venituri mai mici şi cei de culoare şi hispanici au fost loviţi în mod deosebit, deoarece o parte disproporţionată din veniturile lor se duce către elemente esenţiale precum locuinţa, transportul şi hrana.

Excluzând categoriile volatile de alimente şi energie, aşa-numitele preţuri de bază au crescut cu 0,7% din mai până în iunie, cea mai mare creştere de acest fel din ultimul an. Comparativ cu 12 luni mai devreme, preţurile de bază au urcat cu 5,9%, sub nivelul maxim recent de 6,4% de la un an la altul, dar în continuare extrem de ridicat.

Valul de inflaţie din SUA a izbucnit din cauza revenirii rapide din recesiunea pandemică din 2020, stimulată de ajutorul federal vast, de ratele ultra-scăzute ale Fed şi de cheltuielile alimentate de economiile acumulate în timpul închiderii naţiunii. Pe măsură ce americanii şi-au canalizat achiziţiile către articole pentru casă, cum ar fi mobilierul, aparatele electrocasnice şi echipamentele de exerciţii fizice, lanţurile de aprovizionare au devenit blocate şi preţurile bunurilor au crescut vertiginos.

Creşterea bruscă a inflaţiei a diminuat încrederea consumatorilor în economie, a făcut ca ratingul de aprobare al preşedintelui Joe Biden să scadă şi a reprezentat o ameninţare politică majoră pentru democraţi la alegerile parlamentare din noiembrie. Patruzeci la sută dintre adulţi au declarat într-un sondaj AP-NORC din iunie că, în opinia lor, combaterea inflaţiei ar trebui să fie o prioritate principală a guvernului în acest an, faţă de doar 14% care au spus acest lucru în decembrie.

Inflaţia este în creştere şi dincolo de Statele Unite, 71 de milioane de persoane fiind împinse în sărăcie în cele trei luni după ce Rusia a invadat Ucraina, ceea ce a amplificat şi mai mult preţurile la energie şi alimente, a declarat săptămâna trecută Programul ONU pentru Dezvoltare.

Pagubele economice ale războiului sunt deosebit de grave în Europa, dependenţa sa de petrolul şi gazele naturale ruseşti comprimând întreprinderile şi consumatorii cu facturi mult mai mari pentru utilităţi, alimente, carburanţi şi altele. Inflaţia a atins luna trecută niveluri maxime de decenii, de 8,6% în cele 19 ţări care folosesc moneda euro şi de 9,1% în Marea Britanie în luna mai.