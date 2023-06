Iniţiativă inedită de promovare a turismului românesc – cursă inspirată dintr-un format internaţional, pe Valea Oltului

,,Ideea unei astfel de curse ne-a venit ȋn contextul unui teambuilding pe care voiam să ȋl organizăm diferit faţă de ce am făcut până acum. Majoritatea celor care aleg să ȋşi petreacă minivacanţa de Sf. Mărie ȋn ţară, oscilează ȋntre Valea Prahovei şi litoral, unde este ultra aglomerat, preţurile sunt mari, iar opţiunile de activităţi destul de limitate.

Noi, ȋn echipă, suntem destul de activi şi ne-am dorit mai mult decât să stăm pe un şezlong sau la terase. Pe măsură ce veneam cu idei de traseu şi probe, toţi apropiaţii noştri, cărora le povesteam, ne spuneau că vor şi ei să participe. Aşa că ne-am hotărât să facem această iniţiativă publică şi am ȋnceput să scriem despre ea pe social media.

Nu ne-a venit să credem că, ȋn mai puţin de o lună, s-au ȋnscris peste 1.500 de persoane, din toate colţurile ţării. Fiind la prima experienţă de acest gen şi cu puţin timp la dispoziţie, am decis să organizăm cursa doar cu 11 echipe”, spune Christian Tudorache, CEO şi cofondator Kastel Group.

Cei 22 de concurenţi selectaţi pentru a participa la Nomadia Bootcamps vor avea de parcurs sute de kilometri ȋn zona Valea Oltului, fără maşini, fără bani şi fără telefoane. Vor avea de trecut probe de ȋndemânare şi rezistenţă, atât ȋn localităţi urbane, cât şi rurale. Aptitudinile lor sociale vor fi puse, de asemenea, la ȋncercare, pentru că vor fi nevoiţi să facă autostopul, pentru a ajunge dintr-o localitate ȋn alta, dar şi să ȋşi caute cazare noaptea, dacă nu se află printre echipele salvate.

Imagini şi informaţii de pe traseu vor fi postate constant pe pagina de Instagram Nomadia Bootcamps, iar urmăritorii ȋşi vor putea susţine favoriţii. La final de fiecare zi de bootcamp, echipele se vor vota între ele, la fel vor face şi cei din social media, iar primele patru echipe care obţin cele mai multe voturi se vor salva. Vor avea cazarea asigurată, cină, mic dejun şi somn odihnitor.

Echipa câştigătoare va fi desemnată ȋn urma finalei, care se va desfăşura ȋn seara de 14 august. Premiile vor fi donate unei cauze caritabile aleasă de organizatori, toţi concurenţii acceptând, prin contract, să renunţe la beneficiile materiale potenţiale.

22 de români vor trăi experienţe similare cu cele pe care le-au văzut la TV

,,A fost cea mai spontană chestie; navigam random pe Tiktok şi am dat peste primul filmuleţ de prezentare al Nomadia – ceva scurt, dar pe subiect, care mi-a stârnit curiozitatea. I-am trimis prietenei mele, Valentina, şi am hotărât, instant să ne ȋnscriem. Chiar ne doream o provocare, o experienţă pe care să o trăim ȋmpreună şi să o ţinem minte toată viaţa. Am avut, apoi, un interviu cu Christian Tudorache, ȋn care ne-a explicat regulile jocului, condiţiile de participare, posibilele riscuri. Vibe-ul lui extraordinar de bun a fost de-a dreptul molipsitor, a transmis siguranţă, atenţie la detalii şi professionalism, iar asta a cântărit mult, a fost piatra de temelie ȋn decizia noastră de a participa la cursă”, mărturiseşte Diana, una dintre concurente.

Dacă Diana s-a ȋnscris, din start, la cursă, ȋmpreună cu prietena ei cea mai bună, mulţi dintre candidaţi au aplicat individual. Astfel, trei dintre cele 22 de echipe sunt formate din persoane care nu se cunosc şi au fost selectate separat de către organizatori. Nomazii au vârste cuprinse ȋntre 21 şi 56 de ani, semn că dorinţa de aventură nu este specifică doar celor tineri.