Elena Lasconi: USR face jocul sistemului. Categoric nu mă retrag din cursa prezidențială

Liderii USR au decis să-și retragă oficial susținerea pentru Elena Lasconi în cursa prezidențială și să-și îndrepte atenția către candidatul independent Nicușor Dan, care ocupă, la acest moment, locul 3 în sondajele prezidențiale.

Elena Lasconi a făcut, în decursul zilei de miercuri, declarații publice în urma hotărârii USR-ului de a-și retrage susținerea pentru aceasta. Ea a anunțat „categoric” că nu se retrage din cursa pentru prezidențiale. „I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan”, spune ea și adaugă că ar spune și despre „USR că e al Sistemului”, nu doar de Nicușor Dan.

Elena Lasconi: „Fac apel la românii care vor să le fac dreptate. Eu sunt făcută pentru lupte grele. Nu am de gând să mă retrag și voi lupta cu toată ființa mea. Eu pot să candidez la prezidențiale, sunt pe buletinul de vot. USR înseamnă 20.000 de membri, oameni de bună credință, pe care mă bazez, nu doar colegii mei din partid. Rămân și la șefia partidului. Nu mă retrag. Sunt o luptătoare.”

Candidata la prezidențiale a criticat decizia USR-ului.

Lasconi: „Cred că e o mișcare extrem de proastă a USR-ului. Nu înțeleg de ce independentul acum are nevoie de susținerea unui partid. De aseară, când a început această nebunie, le-am comunicat colegilor mei ce urmează. Știam ce urmează. Am darul acesta de a simți ce urmează să se întâmple. Mă așteptam la asta. Și încă mă aștept la alte tipuri de presiuni.”

Ea spune că nu are nevoie de bani de la partid pentru campanie.

„Eu am nevoie alături de mine de oameni curajoși. Eu am nevoie de mințiile oamenilor și de inimile oamenilor. Nu am nevoie de bani. E adevărat că o să îmi trebuiască niște bani, la un moment dat, pentru tot ce înseamnă promovare pe Facebook, pe cele alte rețele. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat o grămadă de mesaje și telefoane că vor să doneze, că să nu mă retrag încă o dată”, adaugă Lasconi.

Întrebată dacă se poate spune despre Nicușor Dan este „omul Sistemului”, ea spune: „Aș spune și despre USR că e al Sistemului!”.

Liderii USR au decis convocarea unei ședințe a Consiliului Politic în care să se decidă retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi și susținerea lui Nicușor Dan la prezidențiale.