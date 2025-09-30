INS: Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, mai mare față de 2024

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, s-au eliberat 24.821 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2024.

August 2025 comparativ cu iulie 2025

În luna august 2025 s-au eliberat 3.507 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (-4,6% față de luna iulie 2025), cu o suprafață utilă totală de 778.521 mp (-25,6%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 69,0% sunt pentru zona rurală.

În luna august 2025 se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-168 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-87 autorizaţii), Nord-Vest (-78), Sud-Est (-42), Sud-Vest Oltenia (-39), Bucureşti-Ilfov (-32), Vest (-28) şi Nord-Est (-22). Creştere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Centru (+160 autorizaţii).

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale, pe regiuni de dezvoltare, în lunile august 2025 şi iulie 2025

În luna august 2025 s-au eliberat 563 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (-8,2% faţă de luna iulie 2025), în suprafață utilă totală de 394.498 mp (+3,3%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna august 2025 s-a înregistrat o creştere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+12526 mp). În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+25898 mp), Sud-Est (+10141), Sud-Vest Oltenia (+6304), Centru (+5416) şi Bucureşti-Ilfov (+2931). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-27457 mp), Nord-Est (-7096) şi Sud-Muntenia (-3611).

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale, pe regiuni de dezvoltare, în lunile august 2025 şi iulie 2025

August 2025 comparativ cu august 2024

În luna august 2025 se evidențiază o creştere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+4,4%) şi o scădere a suprafeței utile totale (-3,7%) comparativ cu luna august 2024.

În profil teritorial, această creştere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+147 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (+141 autorizaţii), Vest (+60), Bucureşti-Ilfov (+21) şi Nord-Vest (+17). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-47 autorizaţii), Sud-Vest Oltenia (-22), Nord-Est (-17) şi Sud-Muntenia (-6).

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale, pe regiuni de dezvoltare, în lunile august 2025 şi august 2024

Comparativ cu luna august 2024, în luna august 2025 s-a înregistrat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+5,6%) cât şi a suprafeţei utile totale (+119,5%).

În profil teritorial, această creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+214813 mp) este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+63590 mp), Sud-Muntenia (+54774), Vest (+37765), Sud-Est (+24361), Nord-Vest (+12172), Centru (+8366), Nord-Est (+7953) şi Sud-Vest Oltenia (+5832).

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale, pe regiuni de dezvoltare, în lunile august 2025 şi august 2024

Perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2024

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 s-au eliberat 24.821 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2024.

Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+391 autorizaţii), Centru (+273), Nord-Vest (+131), Sud-Vest Oltenia (+92), Bucureşti-Ilfov (+85), Sud-Muntenia (+66) şi Sud-Est (+20). Scădere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Nord-Est (-9 autorizaţii).