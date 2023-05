Iris- Fit & Try before you buy!

Inovaţie şi personalizare pentru platformele de e-commerce din industria modei IRIS- the new shopping best friend for your customer! Irisphera este un startup high-tech B2B care îşi doreşte să susţină industria de fashion prin a le oferi clienţilor finali o experienţă unică şi personalizată de shopping online. Iris este primul manechin virtual care se adaptează după înfăţişarea utilizatorului.

În funcţie de profilul acestuia şi de datele introduse, sistemul nostru bazat pe inteligenţă artificială va şti exact ce produse să îi recomande . Ulterior, utilizatorul le poate încerca 3D şi realist pe manechinul customizat în camera de proba virtuală. Vrem să diminuăm consumerismul excesiv şi returnarea produselor. Misiunea noastră este că fiecare utilizator să îşi găsească personalitatea vestimentară şi să poată achiziţiona ceea ce i se potriveşte, nu doar ceea ce este în trend. Iris User Platform va putea fi integrată pe site-ul brandurilor colaboratoare.

De asemenea, dezvoltăm şi Iris Back Office, care va găzdui depozitele virtuale asistate de inteligenţă artificială ale partenerilor noştri, cu modelele 3D ale articolelor vestimentare, create pe baza unor imagini 2D. Astfel, viitorii clienţi finali vor putea vedea dacă într-adevăr haina respectivă li se potriveşte, salvând timp şi bani cu ajutorul lui Iris.

Ne dorim să implementăm acest produs pe piaţa din România , dar şi la nivel internaţional. Ideea de conscious shopping devine din ce în ce mai necesară şi credem că putem contribui în acest proces, oferind un produs inovativ, customizabil, digital şi care încurajează sustenabilitatea.