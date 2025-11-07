Jocul GTA 6 amânat din nou de Rockstar. Noua dată de lansare

Rockstar Games a anunțat o nouă amânare a lansării Grand Theft Auto VI, titlul fiind acum programat să apară pe 19 noiembrie 2026. Decizia a fost comunicată în cadrul raportului pe trimestrul al doilea al companiei-mamă Take-Two Interactive, și marchează încă o schimbare majoră după fereastra inițială „toamna 2025”, mutată ulterior în mai 2026.

Potrivit Take-Two, amânarea oferă echipei „timp suplimentar pentru a finaliza jocul la nivelul de calitate și rafinament pe care jucătorii îl așteaptă și îl merită”, publisherul subliniind că Rockstar are „susținere totală” pentru a livra „o experiență de divertisment blockbuster fără rival”.

GTA 6, considerat deja unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie, a devenit sinonim cu întârzierile, însă precedentul francizei și succesul uriaș al Grand Theft Auto V – care a depășit 220 de milioane de copii vândute – alimentează în continuare încrederea investitorilor și a fanilor că produsul final va justifica așteptarea.

În pofida veștii care a lovit acțiunile Take-Two și a stârnit reacții mixte în comunitate, conducerea companiei a transmis că ritmul actual al actualizărilor pentru GTA Online nu va fi afectat de noul calendar al lui GTA 6. Între timp, editorul raportează cel mai bun al doilea trimestru din istorie, cu net de 1,96 miliarde de dolari, impulsionate de lansările NBA 2K26, Mafia: The Old Country și Borderlands 4, în timp ce NBA 2K26 a depășit deja 5 milioane de unități vândute.