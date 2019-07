Lee Iacocca, „tatăl” automobilului Ford Mustang şi „salvatorul” companiei Chrysler, a murit

Iacocca a murit la domiciliul său din Los Angeles din cauza complicaţiilor la boala Parkinson, a declarat purtătorul de cuvânt al familiei.

Într-o declaraţie, compania s-a declarat întristată de vestea morţii fostului CEO. "A jucat un rol istoric conducând Chrysler prin criză şi transformând-o într-o forţă competitivă adevărată. A fost unul dintre marii lideri ai companiei şi ai industriei auto", spune un comunicat al Fiat Chrysler Automobiles.

Remembering Lee Iacocca, who just died at age 94. In 1960, he became VP-GM of the Ford Division. He championed the design and introduction of the Ford Mustang, Ford Escort & models of Lincoln & Mercury. He left Ford in 1978 and went to Chrysler Corporation. pic.twitter.com/FSPxJpVKX6