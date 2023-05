Logitech G prezintă cea mai nouă inovaţie din lumea eSports - căştile de gaming Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED cu drivere audio PRO-G GRAPHENE

BUCUREŞTI, România – 24 mai, 2023 – Logitech G, parte a brandului Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) şi lider în inovarea tehnologiilor şi echipamentelor de gaming, a anunţat astăzi căştile wireless de ultimă generaţie pentru esports, Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Proiectate şi testate împreună cu profesioniştii de top din eSports, noile caşti PRO X 2 dispun de driverele audio revoluţionare PRO-G GRAPHENE, ceea ce le poziţionează în topul dispozitivelor audio dedicate gaming-ului, fiind alegerea potrivită pentru pasionaţii de gaming si jucătorilor profesionişti de eSports.

„Filosofia de bază a seriei Logitech G PRO constă în crearea unui echipament care să răspundă nevoilor exigente ale profesioniştilor din eSports şi ale pasionaţilor de gaming”, a declarat Chris Pate, Principal Product Manager, Logitech G PRO Series. „Cu PRO X 2, am atins un nivel revoluţionar de performanţă prin reproiectarea driverelor noastre PRO-G cu tehnologia audio Graphene. Prin utilizarea grafenului, putem crea drivere audio rezistente pentru utilizarea îndelungată, şi în acelaşi timp păstrând proporţiile reduse pentru confort sporit. Acest lucru facilitează sunetul de înaltă fidelitate, nivelul de distorsiune fiind extrem de scăzut, oferind utilizatorilor performanţa de care au nevoie pentru a obţine cât mai multe victorii.”

În lumea eSports, claritatea sunetului şi comunicarea eficientă sunt factori esenţiali care influenţează victoria. Capacitatea de a putea auzi cea mai fină mişcare a adversarului şi de a comunica eficient cu echipa va face diferenţa în gaming. Prin inginerie meticuloasă, noul driver audio PRO-G integrează o diafragmă din grafen de 50 mm şi tehnologia brevetată de suspensie periferică activă, pentru a oferi experienţe audio la cele mai înalte standarde. Noul driver oferă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte fidelitatea reproducerii sunetelor, precizia semnalului şi reducerea distorsiunii. Pe măsură ce obiectele se mişcă în raport cu jucătorul, driverul îmbunătăţit permite identificarea mai rapidă şi localizarea precisă a semnalelor audio.

În plus, alături de noul driver audio PRO-G Graphene, PRO X 2 oferă îmbunătăţiri majore în comparaţie cu actuala generaţie de căşti PRO X wireless:

Conectivitate îmbunătăţită – Fii pregătit pentru orice situaţie cu tehnologiile wireless LIGHTSPEED, Bluetooth, dar şi prin intermediului cablului auxiliar de 3,5mm. Tehnologia LIGHTSPEED oferă conexiune wireless la cele mai înalte standarde, arie de acoperire de 30 metri şi o autonomie a căştilor de până la 50 de ore de utilizare cu un singur ciclu de încărcare.

– Fii pregătit pentru orice situaţie cu tehnologiile wireless LIGHTSPEED, Bluetooth, dar şi prin intermediului cablului auxiliar de 3,5mm. Tehnologia LIGHTSPEED oferă conexiune wireless la cele mai înalte standarde, arie de acoperire de 30 metri şi o autonomie a căştilor de până la 50 de ore de utilizare cu un singur ciclu de încărcare. Designul PRO premiat – Proiectate pentru jucătorii profesionişti din eSports şi în colaborare cu aceştia, căştile PRO X 2 dispun de un cadru din aluminiu şi oţel pentru a oferi rezistenţă chiar şi în timpul celor mai solicitante sesiuni de gaming. Confortul este asigurat de balamalele rotative a driverelor audio şi a pernelor interschimbabile pentru urechi, disponibile în varianta din piele artificială şi catifea.

– Proiectate pentru jucătorii profesionişti din eSports şi în colaborare cu aceştia, căştile PRO X 2 dispun de un cadru din aluminiu şi oţel pentru a oferi rezistenţă chiar şi în timpul celor mai solicitante sesiuni de gaming. Confortul este asigurat de balamalele rotative a driverelor audio şi a pernelor interschimbabile pentru urechi, disponibile în varianta din piele artificială şi catifea. Comunică eficient – Microfonul cardioid de 6 mm, conceput sub forma unui braţ detaşabil, dispune de filtre software Blue VO!CE prin intermediul aplicaţiei G HUB pentru a te face auzit în orice moment.

– Microfonul cardioid de 6 mm, conceput sub forma unui braţ detaşabil, dispune de filtre software Blue VO!CE prin intermediul aplicaţiei G HUB pentru a te face auzit în orice moment. Sunet surround DTS Headphone:X 2.0 - Sunetul surround de înaltă calitate te va ajuta să auzi fiecare mişcare a adversarilor pentru a fi în orice moment cu un pas înaintea lor.

Seria Logitech G PRO este dezvoltată în cadrul unui program unic „Design by Collaboration”, care reuneşte mulţi dintre cei mai buni gameri şi echipe de eSports din lume pentru a dezvolta noi dispozitive dedicate gaming-ului, care depăşesc limitele inovaţiei şi performanţei.

„Întotdeauna am simţit că Logitech G apreciază feedback-ul şi opinia mea pentru dezvoltarea produselor, de aceea echipamentele lor sunt cel mai performante şi cele mai populare în rândul profesioniştilor eSports. În timpul dezvoltării căştilor de gaming G Pro X 2, m-am bucurat de confortul îmbunătăţit şi de microfonul excelent. În gaming, am considerat că noul driver Graphene a schimbat experienţa, m-a făcut să simt că am un nou avantaj pentru a câştiga împotriva echipei adversare”, a declarat Oleksandr "s1mple" Kostyljev, Counter-Strike, Natus Vincere.

Încă de la începutul procesului de proiectare, Logitech G se implică alături de profesioniştii din eSpors pentru a obţine feedback, a lua decizii cheie şi a testa pentru a finisa caracteristicile şi designul produselor. Prin implementarea feedback-ului acestora în noile dispozitive şi soluţii, Logitech G a devenit standardul şi liderul în materie de echipamente dedicate gaming-ului la cel mai înalt nivel.

Preţ şi Disponibilitate

Căştile wireless de gaming PRO X 2 LIGHTSPEED sunt disponibile începând de azi pe LogitechG.com la un preţ recomandat 1339 RON. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi LogitechG.com/pro-x-2.

Despre Seria PRO

Seria Logitech G PRO este o gamă premiată de căşti, mauşi şi tastaturi profesionale, proiectate conform cerinţelor exacte ale celor mai buni profesionişti din lumea eSports. Realizate prin intermediul programului „Design by Collaboration”, produsele din seria PRO includ caracteristici şi inovaţii atent selectate pentru a atinge vârful absolut al performanţei, oferind în acelaşi timp confortul pe toată durata zilei.

Căştile wireless de gaming, Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED, sunt certificate CarbonNeutral®, ceea ce înseamnă că finanţăm compensările de carbon certificate pentru a reduce impactul de carbon al produsului la zero. Componentele din plastic conţin cel puţin 35% conţinut reciclat provenit din surse post-consum, iar ambalajul din hârtie provine din păduri certificate FSC. Prin alegerea acestor căşti de gaming, vei contribui la susţinerea gestionării responsabile a pădurilor din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre de sustenabilitate, te rugăm să accesezi site-ul nostru.

Despre Logitech G

Logitech G, marcă Logitech, este lider global dedicat pentru a acoperi nevoile pasionaţilor de gaming şi creatorilor de jocuri care utilizează hardware, software şi soluţii dedicate. Printre produsele Logitech G, lider în industrie, se regăsesc tastaturi, mauşi, căşti, mousepads. De asemenea, portofoliul include volane pentru simulatoarele auto şi controllere pentru simulatoarele de zbor alături de camere web, lumini şi microfoane, şi soluţii de mobilier dedicate. Toate acestea sunt posibile datorită designului inovator, tehnologiilor avansate şi pasiunii pentru comunităţile de jucători şi creatori.

Logitech vine în ajutorul oamenilor pentru a-şi urma pasiunile şi se angajează să facă să facă acest lucru într-un mod benefic pentru oameni şi pentru planetă. Înfiinţată în 1981 şi cu sediul central în Lausanne, Elveţia, Logitech International este o companie publică elveţiană listată la SIX Swiss Exchange (LOGN) şi pe Nasdaq Global Select Market (LOGI). Mai multe informaţii despre Logitech G pe site-ul oficial logitechG.com, pe blogul Logitech G şi pe contul oficial de Twitter @LogitechG.

Logitech şi alte mărci Logitech sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Logitech Europe S.A. şi/sau ale afiliaţilor săi din SUA şi din alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale sunt deţinute de proprietarii respectivi. Pentru mai multe informaţii despre Logitech şi produsele sale, vizitaţi site-ul web al companiei la adresa www.logitech.com