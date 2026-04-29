Lukoil mai primește o lună păsuire de la Trezoreria SUA pentru vânzarea activelor globale, inclusiv cele din România

Noul termen până la care Lukoil trebuie să își vândă activele globale este 31 mai, dacă nu vrea să suporte sancțiunile stabilite de Statele Unite ale Americii, arată documentele Biroului pentru controlul activelor străine (Office of Foreign Assets Control – OFAC) publicate de Trezoreria americană

Documentul OFAC

Decizia a fost luată miercuri, cu o zi înainte de expirarea termenului actual, 1 mai.

În cazul benzinăriilor Lukoil, inclusiv cele aproximativ 300 care funcționează în Românie, termenul până la care acestea au fost exceptate de la aplicarea sancțiunilor din afara Rusiei a fost prelungit recent pentru șase luni, de la 29 aprilie la 29 octombrie.

Lukoil România deține o rețea de 321 de stații de distribuție și 5 depozite regionale, potrivit documentelor oficiale.

Ce presupune aplicarea sancțiunilor

Potrivit specialiștilor în drept consultați de Mediafax, sancțiunile internaționale urmăresc blocarea fluxului de fonduri către Rusia, iar nu destabilizarea piețelor energetice și economice din restul lumii. Intenția este neechivocă și facil de observat, datorită faptului că a existat o continuitate neîntreruptă a permisiunilor încă de la momentul zero al sancționării PJSC Lukoil. Astfel, încă din 22 octombrie 2025, derogarea prin licențe generale a fost imediată, fiind adoptate concomitent. Licențele noi au fost adoptate întotdeauna înainte de ieșirea din vigoare a celor curente, iar autoritățile au oferit constant explicații prin FAQ-uri pentru a clarifica regimul aplicabil, cadrul cuprins de licențe și exemple aplicate.

Pe 25 februarie, înainte de expirarea unui termen anterior, Lukoil a confirmat, într-o declarație pentru Mediafax, continuarea discuțiilor cu americanii de la Carlyle pentru vânzarea activelor sale globale.

„În prezent, sunt depuse toate eforturile necesare pentru finalizarea cu succes a procesului de vânzare a activelor grupului din Europa către Grupul Carlyle, într-un cadru transparent și conform tuturor standardelor de reglementare aplicabile. Toate demersurile întreprinse au ca obiectiv protejarea valorii activelor, a participațiilor în proiectele strategice aflate în derulare și a locurilor de muncă, asigurând totodată continuitatea operațională și stabilitatea pe termen lung a activităților desfășurate. Acționăm responsabil pentru a garanta o tranziție ordonată, în beneficiul angajaților, partenerilor contractuali și al mediului economic în ansamblu”, au declarat oficialii Lukoil în exclusivitate pentru Mediafax.

Activele din România, sub supraveghere extinsă

De amintit că Executivul a adoptat, pe 12 februarie, hotărârea de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România.

În calitate de supraveghetor al activității operatorilor nominalizați este propus să fie desemnat Ion – Bogdan Bugheanu, pentru care ministerul nu a furnizat alte detalii.

Cele patru entități controlate de Lukoil în România intrate sub supravegherea extinsă a statului sunt: