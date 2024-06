Manuela Catrina, directorul adjunct al DNSC, demisionează în urma acuzaţiilor fostului ambasador al SUA cu privire la legăturile sale cu China

Maria-Manuela Catrina, director adjunct al Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), a demisionat după ce fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a acuzat-o de legături prea strânse cu China. Într-o declaraţie pe Facebook, Catrina a explicat că demisia sa este motivată de limitele actuale în implementarea proiectelor critice pentru România şi a subliniat că decizia a fost luată consultându-şi colegii din partid.

Declaraţia postată pe Facebook: ”Ultimul an jumate a fost intens si plin, cu multe proiecte realizate in zona securitatii cibernetice, dar cu un consum si un efort personal mai mult decât e normal. Multumesc in primul rand comunităţii de cyber si partenerilor transatlantici pentru încrederea de a construi impreuna. Şi mulţumesc micii dar inimoasei echipe pe care am construit-o şi cu care am făcut de multe ori imposibilul posibil.

Am decis sa îmi prezint demisia intrucat in actuala formula sunt limitata in demersul de punere in practica a proiectelor care conteaza pentru România.

Sunt si raman inainte de toate un om politic, asa incat decizia a fost luata cu consultarea colegilor de partid. Valorile se traiesc si aceasta decizie este în primul rand o reafirmare a angajamentului meu fata de valorile constitutionale democratice.

Voi rămâne în continuare partner in construcţia unei securitati cibernetice robuste şi sustinator al intereselor naţionale, şi sper ca această decizie să fie un punct de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în guvernarea şi protecţia ţării noastre.

Mereu sunt noi proiecte importante in care ma voi voi implica activ cu aceiasi energie si dedicare.”

Astfel, ea a recunoscut eforturile intense din ultimul an şi jumătate în domeniul securităţii cibernetice, mulţumind partenerilor internaţionali şi echipei cu care a lucrat. Catrina şi-a reafirmat angajamentul faţă de valorile democratice constituţionale şi a exprimat dorinţa de a rămâne implicată în proiecte noi importante cu aceeaşi energie şi dedicare.

Acuzaţiile lui Zuckerman au pus în lumină susţinerile ei publice faţă de companii chineze precum Huawei şi Lenovo, într-un context în care alte state europene au restricţionat Huawei din motive de securitate cibernetică. Criticii susţin că aceste conexiuni compromit credibilitatea DNSC în domeniul securităţii cibernetice.

În ciuda controverselor, Manuela Catrina rămâne o figură politică activă, pledând în continuare pentru o securitate cibernetică robustă şi susţinând interesele naţionale ale României. Demisia sa reflectă tensiunile din peisajul politic şi de securitate contemporan, subliniind necesitatea unei transparenţe sporite şi a unor standarde ridicate în protecţia infrastructurii cibernetice naţionale.