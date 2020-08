Maraton pentru companii: România, fruntaşă la numărul de amenzi pentru nerespectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RDGP) a devenit obligatoriu pentru companiile din România în 2018. De atunci, respectarea lui este un întreg maraton. Într-un timp scurt, pe baza evoluţiei tehnologiei şi a riscurilor privind datele personale, societăţiile au fost nevoite să se adapteze RGDP.

Ca angajat, trebuie să fii informat despre ce date colectează compania despre tine şi în ce scopuri le va folosi. Acestă responsabilitate a făcut angajatorii să dezvolte aplicaţii tehnologice pentru securitatea datelor.

„Într-o primă etapă, aceste companii au desfăşurat un audit pentru a vedea unde se situează sub aspectul conformităţii cu prevederile şi standardele GDPR, iar apoi au început implementarea propriu zisă sub aspect juridic, tehnic, IT, sub aspectul informării şi educării angajaţilor pentru o mai bună conştientizare”, a explicat IONELA CUCIUREANU, avocat RGPD

GDPR a produs şi un efect asupra persoanelor fizice, care au devenit mult mai conştiente cu privire la drepturile pe care le au.

„Companiile au început să se orienteze spre o automatizare a proceselor. În cazul unei solicitări din partea persoanei vizate să aibă acces la datele sale rapid”, explică IONELA CUCIUREANU, avocat RGPD

Regulamentul General privind Protecţia Datelor se aplică în toate statele U.E.

„Regulamentul trebuie să fie respectat de către orice companie care prelucrează date ale cetăţenilor europeni, indiferent de locul unde compania îşi are sediul. Autorităţile la nivel european şi naţional emit ghiduri periodic pentru a ajuta companiile şi cetăţenii să interpreteze prevederile regulamentului”, a menţionat BIANCA NAGHI, partener GNP.

Dacă ţi-au fost încălcate drepturile privind datele personale, poţi face o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau poţi solicita despăgubiri în instanţă printr-o acţiune de răspundere civillă-delictuală.

România este pe locul 3, după Spania şi Germania, la numărul de amenzi, cu un număr total de 26 de amenzi. Cea mai mare, fiind de 150 de mii de euro şi fiind aplicată unei bănci.