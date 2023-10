McDonald’s® România publică Raportul de sustenabilitate pentru anul 2022

Premier Restaurants România, operatorul lanţului de restaurante McDonald’s® în România, lansează raportul de sustenabilitate pentru anul 2022. Raportul oferă o imagine de ansamblu a activităţii McDonald’s® la nivel naţional, prezentând performanţele obţinute de companie pe parcursul perioadei de raportare (ianuarie – decembrie 2022) din perspectiva impactului economic, social şi de mediu.

În 2022, McDonald’s® a continuat să investească şi să se implice în comunităţile din care face parte, punând pe primul loc clienţii, angajaţii, furnizorii şi partenerii din industrie. Strategia de expansiune şi digitalizare a permis companiei să ajungă la un număr cât mai mare de consumatori, asigurând servicii de calitate şi o experienţă cât mai confortabilă în restaurante. În acelaşi timp, McDonald’s® a continuat să susţină furnizorii locali şi să dezvolte parteneriate cu aceştia, pentru a le oferi clienţilor produse preparate cu ingrediente proaspete şi la preţuri accesibile. Ca angajator, compania şi-a menţinut statutul de lider al pieţei restaurantelor cu servire rapidă din România, investind în traininguri şi oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cei peste 5.400 de angajaţi la nivel naţional. În sfera responsabilităţii sociale, McDonald’s® a susţinut activitatea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald şi a pus bazele programului intern de voluntariat, Voluntar@M.

„Mă bucur să împărtăşim, pentru al patrulea an consecutiv, progresele înregistrate de McDonald’s® în România în domeniul sustenabilităţii. 2022 a fost un an în care ne-am consolidat eforturile, un an productiv, cu rezultate care au dovedit că am rămas fideli angajamentului nostru de a oferi produse de cea mai bună calitate, preparate cu grijă, şi preocupare pentru experienţa clienţilor”, a declarat Paul Drăgan, Director General Premier Restaurants România. „Suntem conştienţi că nu e de ajuns să îţi doreşti să faci o schimbare; trebuie să te implici activ, pe termen lung. De aceea, ne angajăm să depunem eforturi constante, prin care să devenim o companie mai sustenabilă”.

Raportul de sustenabilitate include acţiuni şi rezultate concrete pentru fiecare dintre pilonii de activitate McDonald’s® în România, precum şi o serie de obiective asumate pentru creşterea sustenabilă a business-ului.

McDonald’s® continuă să investească în expansiune şi digitalizare

În 2022, McDonald’s® a deschis 4 restaurante de tip Drive-Thru în România, la Arad, Iaşi, Târgu-Jiu şi Oradea, ajungând astfel, la finalul anului, la un total de 96 de restaurante. Investiţia s-a ridicat la peste 30 de milioane de lei şi a generat 240 de noi locuri de muncă în comunităţile locale.

Compania a continuat să investească şi în soluţii digitale, care să modernizeze experienţele din restaurante şi să reducă timpul de aşteptare pentru clienţi. Peste 80% din restaurantele McDonald’s® din România erau dotate până la finalul anului 2022 cu kioskuri care permit lansarea comenzilor şi achitarea acestora mai rapid şi mai simplu. În plus, în toate restaurantele dotate cu această tehnologie a fost introdusă funcţia Mobile Order & Pay, care le permite clienţilor să plaseze comenzi şi să plătească în aplicaţie, bucurându-se apoi de produsele preferate în restaurant sau în afara acestuia.

Totodată, aplicaţia de mobil McDonald’s® a înregistrat peste 3 milioane de descărcări, oferind acces la oferte personalizate, recompense şi informaţii nutriţionale despre produse.



Furnizori de încredere pentru ingrediente de calitate

McDonald’s® se bazează pe furnizori de încredere pentru a le putea oferi clienţilor produse preparate cu ingrediente proaspete, de calitate şi la preţuri accesibile. De aceea, de fiecare dată când este posibil, McDonald’s® alege să dezvolte parteneriate cu furnizori locali. În 2022, 43% din cheltuielile cu furnizorii companiei au mers către cei 35% producători locali. În plus, furnizorii care livrează produse către McDonald’s® îndeplinesc standarde stricte de calitate şi siguranţă alimentară. Compania desfăşoară anual un audit de Siguranţă Alimentară şi un audit de Responsabilitate Socială pentru fiecare furnizor cu care colaborează.

La nivelul anului 2022, o premieră importantă pe piaţa restaurantelor cu servire rapidă a fost introducerea ouălor bio în meniul McDonald’s®. Astfel, produsele de mic dejun McDonald’s® sunt preparate exclusiv cu ouă provenite de la găini crescute în sistemul de agricultură ecologică.

McDonald’s® susţine diversitatea şi investeşte în oportunităţi de dezvoltare profesională

Cu o echipă care numără peste 5.400 de membri, McDonald’s® continuă să fie cel mai mare angajator din România la nivelul industriei restaurantelor cu servire rapidă. Compania oferă un mediu de lucru sigur şi incluziv, care promovează diversitatea, non-discriminarea, incluziunea şi egalitatea de şanse. Pentru a-şi întări acest angajament şi a contribui la o societate mai incluzivă, McDonald’s® a aderat în 2022 la Carta Diversităţii din România.

Beneficiile oferite angajaţilor şi oportunităţile de dezoltare profesională au continuat să motiveze angajaţii să rămână alături de companie şi în 2022. 90% dintre managerii McDonald’s® fac parte din companie de mai mulţi ani, începând cu job-uri din restaurant. În acelaşi timp, compania a continuat să încurajeze performanţa şcolară, acordând burse în valoare de peste 220.000 lei angajaţilor studenţi cu rezultate deosebite pe plan profesional şi academic.

Bine pentru mediul înconjurător şi pentru planetă

În 2022, McDonald’s® a continuat să investească în noi măsuri şi soluţii pentru reducerea cantităţii de ambalaje folosite în restaurante, utilizarea unor materiale mai durabile şi diminuarea amprentei de carbon. Obiectivul este ca până în anul 2025, 100% din ambalajele folosite în restaurante să provină din surse regenerabile, reciclate sau certificate. În 2022, acest obiectiv a fost atins în proporţie de 95%.

McDonald’s® a continuat să introducă recipiente de colectare separată a deşeurilor în zona de lobby a restaurantelor nou deschise în anul 2022. Totodată, deşeurile din zona de producţie şi bucătărie sunt colectate selectiv în toate restaurantele McDonald’s®, iar uleiul folosit în bucătăriile restaurantelor este reciclat.

Pentru a încuraja implicarea echipei în acţiuni de voluntariat, McDonald’s® a lansat în aprilie 2022 programul naţional intern Voluntar@M. Programul a oferit cadrul prin care compania să susţină participarea angajaţilor la diverse activităţi de voluntariat pentru un mediu înconjurător mai curat.

Implicare în comunitate

În calitate de partener de misiune al Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, compania susţine Casele Ronald McDonald în România şi oferă sprijin familiilor în momente vulnerabile. Pe parcursul anului 2022, prin campaniile de strângere de fonduri desfăşurate, Fundaţia a colectat donaţii în valoare totală de 2,78 milioane de lei şi a inaugurat cea de-a treia Casă Ronald McDonald din România, la Iaşi.

McDonald’s® a continuat să doneze alimente, peste 24.000 de meniuri fiind oferite către persoanele refugiate din Ucraina, şi să fie alături de spitalele pentru copii partenere, prin sponsorizări cu aparatură medicală performantă, materiale şi consumabile.

Raportul de sustenabilitate al companiei poate fi consultat pe www.mcdonalds.ro/despre-noi.