Microsoft a anunţat achiziţionarea companiei Activision Blizzard King în valoare de 69 de miliarde de dolari, aducând francizele Call of Duty, StarCraft, Overwatch, WarCraft şi Diablo sub umbrela Xbox, alături de Halo, Age of Empires, Fallout, Elder Scrolls, Forza Horizon, Disohonored, Doom şi Wolfenstein.