Mihai Betelie-Managing Partner Rompatent Design: Număr record de cereri de marcă europeană în 2021

EUIPO este organizatia care gestioneaza protectia marcilor si desenelor si modelelor industriale valabile in toate cele 27 state membre UE.

Anul 2021 a fost unul cu cea mai spectaculoasa creste in ceea ce priveste cererile noi de marca, inca de la infiintarea Oficiului in 1996.

Mai exact, au fost inregistrate un numar de 197.925 cereri noi, fata de 177.233 depuse in anul 2020. Drept urmare, 2021 este anul cu cea mai mare crestere inregistrata vreodata, comparativ cu un an precedent.

Acest lucru arata atentia sporita pe care companiile din intreaga lume, in special cele din Uniunea Europeana,o ofera proprietatii industriale.

Liderii acestor companii au inteles ca pe langa exclusivitatea pe care le-o confera dreptul de marca, prin obtinerea acestor titluri de protectie cresc activele companiilor si implicit valoarea lor.

Interesul in mentinerea titlurilor de protectie asupra marcilor europene il arata si numarul de 49.000 de reinnoiri de marca in 2022, din totalul de 93 000 marci depuse in anul 2011 (marcile au valabilitate 10 ani, cu posibilittatea de reinnoiri succesive). Peste 50% din marcile depuse acum 10 ani au fost reinnoite, ceea ce reprezinta ca toate acestea sunt un real asset in portofoliul companiilor.

Din statele Uniunii Europene, companiile din Germania sunt cele care in anul 2021 au aplicat cel mai mult la inregistrarea marcilor europene, depunand un numar de 27.568 cereri, adica 27,73 % din totalul acestora. Ele sunt urmate de companii din Italia (14.933 cereri), Spania (11.240 cereri) si Franta (9.572 cereri).

Companiile din Romania se afla pe locul 16, cu un numar de 1.465 cereri depuse.

In top 25 tari care au aplicat la marci europene, companiile din China detin suprematia, cu un numar de 34.373 cereri, urmate de cele din Germania si Statele Unite.

Romania a prins ultima pozitie in acest clasament EUIPO.

Antreprenorii romani care isi propun si chiar reusesc sa exporte bunuri si servicii in tari membre UE, prinsi in proiectele lor de extindere omit sau amana protectia marcilor pe noile piete. Aceasta poate fi una din explicatiile numarului inca mic de cereri de marca a Uniunii Europene pentru care aplica romanii.

Multe companii nu constientizeza cat de importanta este protectia brandurilor prin inregistrarea acestora ca marca, investesc bugete uriase in strategii de marketing si vanzari, ca mai apoi sa realizeze ca un competitor deja are inregistrata o marca identica sau similara cu brand-ul lor, nelansat inca. Drept urmare, acestia sunt nevoiti sa-si schimbe intreaga strategie de brand.

Pentru a sustine mediul de afaceri din Romania, agentia Rompatent Design si-a propus sa demareze incepand cu 1 iunie 2022 o campanie de informare publica privind Importanta, avantajele si beneficiile drepturilor de proprietate industriala in mentinerea si cresterea competitivitatii pe piata.

Mihai Betelie este Managing Partner la Rompatent Design, firmă de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.