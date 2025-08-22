Mario Draghi, avertisment dur pentru Europa: „Am primit un semnal de trezire extrem de brutal de la Trump”

O iluzie spulberată

„Ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, îi aduce putere geopolitică și influență în relațiile comerciale internaționale. 2024 va rămâne în istorie ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat Draghi la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment important al politicii italiene, conform Politico.

Draghi, care anul trecut a redactat un raport pentru stimularea creșterii economice a blocului comunitar, a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să se adapteze pentru a supraviețui.

„Am primit un semnal de trezire extrem de brutal de la Trump”, a spus el, referindu-se la tarifele impuse de Washington. „A trebuit să ne resemnăm cu măsurile luate de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată, Statele Unite. Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care, probabil, ar fi trebuit să o luăm oricum, dar în moduri care nu reflectă neapărat interesele Europei”.

Rol marginal pe scena globală

În ciuda forței sale economice, UE joacă doar un rol „marginal” în eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina, a fost „un observator” al masacrului din Gaza, iar „China a clarificat că nu consideră Europa un partener egal”.

„Europa este nepregătită într-o lume în care geo-economia, securitatea și stabilitatea lanțurilor de aprovizionare, mai degrabă decât eficiența, dictează relațiile comerciale internaționale”, a avertizat Draghi. „Organizarea noastră politică trebuie să se adapteze cerințelor vremurilor atunci când acestea sunt existențiale”.

Barierele interne și apărarea

El a reamintit că, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional, dacă barierele interne din UE ar fi reduse la nivelul celor din Statele Unite, productivitatea muncii ar putea fi cu aproximativ 7% mai mare după șapte ani.

Aceste bariere comerciale interne afectează și planurile de consolidare a apărării. Deși statele membre ale UE intenționează să își majoreze investițiile militare cu 2.000 de miliarde de euro până în 2031, „avem bariere interne care impun un tarif de 64% pentru echipamente și de 95% pentru metale”, a spus Draghi.

„Acest lucru duce la licitații mai lente, costuri mai ridicate și o dependență mai mare de furnizorii din afara Uniunii Europene”, a adăugat el.

Fostul premier italian a afirmat că blocul ar trebui să emită datorie comună pentru a sprijini cheltuielile în domeniul apărării, al cercetării și dezvoltării, al infrastructurilor comune și al tehnologiilor disruptive — o idee respinsă însă de așa-numitele state „frugale”.

„Doar formele de datorie comună pot susține proiecte europene de anvergură, pe care eforturile naționale fragmentate și insuficiente nu le-ar putea realiza niciodată”, a spus Draghi.

Decizii majore pentru viitor

Guvernele ar trebui, de asemenea, să ia decizii privind politicile industriale și comerciale, să reducă barierele și „să cadă de acord asupra modului de finanțare a investițiilor semnificative necesare în viitor, estimate la 1.000–2.000 de miliarde de euro pe an”, a subliniat el.

O creștere economică mai rapidă și reforme politice care să asigure o funcționare mai bună a Uniunii reprezintă prețul de intrare pentru ca blocul să dobândească putere geopolitică.

„Pentru a face față provocărilor de astăzi, UE trebuie să treacă dintr-un rol secundar sau de sprijin într-unul de actor-cheie”, a conchis Draghi.