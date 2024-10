Ministerul Afacerilor Externe, dat în judecată pe motiv că refuză să spună ce sume s-au plătit la CEDO cu titlu de despăgubiri

„Recent, FACIAS a solicitat MAE să comunice situaţia actualizată a sumelor plătite de statul român în urma condamnărilor CEDO din 2022 până în prezent, precum şi stadiul transpunerii directivelor UE. FACIAS consideră că transparenţa şi respectul faţă de lege sunt pilonii unei democraţii funcţionale, iar MAE are obligaţia de a oferi cetăţenilor aceste informaţii. Tăinuirea sumelor plătite ca despăgubiri şi a situaţiei reale privind transpunerea directivelor UE subminează profund încrederea cetăţenilor în instituţiile statului.



Acţiunea FACIAS, depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, include o serie de solicitări esenţiale pentru asigurarea transparenţei şi responsabilităţii statului în faţa cetăţenilor. Cetăţenii au dreptul să cunoască cât de mult a plătit statul român în urma condamnărilor la CEDO, deoarece aceste sume provin din bani publici şi reflectă măsura în care drepturile fundamentale ale cetăţenilor au fost încălcate de către stat. În plus, cunoaşterea numărului cauzelor pierdute la CEDO este esenţială pentru a înţelege cât de frecvente sunt aceste abuzuri şi pentru a putea trage la răspundere pe cei care au contribuit la aceste încălcări”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.



Depăşirea termenului de implementare în legislaţia naţională a directivelor UE atrage cu sine amenzi, care de multe ori sunt de ordinul milioanelor de euro.



„În ceea ce priveşte transpunerea directivelor UE, această problemă are impact direct asupra României în cadrul Uniunii Europeane şi poate atrage sancţiuni financiare severe asupra statului, sancţiuni care vor fi suportate tot de cetăţeni. Implementarea directivelor UE este esenţială pentru asigurarea unui cadru legislativ actualizat şi conform standardelor europene, care protejează drepturile cetăţenilor în diverse domenii.



FACIAS a solicitat informaţii detaliate cu privire la transpunerea directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională, având în vedere că există directive cu termen de transpunere depăşit.



Lipsa de transparenţă din partea MAE împiedică cetăţeanul să aibă o imagine clară asupra modului în care statul îşi îndeplineşte obligaţiile internaţionale şi constituţionale. FACIAS consideră că informarea corectă şi la timp a cetăţenilor este un pilon fundamental al democraţiei şi al unui stat de drept. FACIAS face apel la MAE, dar şi la toate autorităţile publice să respecte cadrul legal şi să îşi îndeplinească obligaţiile privind accesul liber la informaţii şi transparenţă cu responsabilitate”, mai spune FACIAS.