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Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun menținerea accizei reduse la carburanți până la sfârșitul anului. Traseul deciziei

Ministerul Finanțelor a pus în transparență proiectul de hotărâre privind menținerea măsurilor de protecție populației și economiei pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, proiect elaborat împreună cu Ministerul Energiei, proiect care prevede prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027, au transmis instituțiile, luni, printr-un comunicat de presă.
Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun menținerea accizei reduse la carburanți până la sfârșitul anului. Traseul deciziei
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Mădălina Prundea
26 oct. 2026, 15:23, Economic
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Proiectul de hotărâre elaborat de cele două ministere prevede menținerea tuturor măsurilor aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026.

De amintit că pe 26 martie 2026, Guvernul României a declarat, prin ordonanță de urgență, starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, devenită Legea nr. 162/2026, promulgată de Președintele României în august 2026, care este în vigoare până la 31 octombrie 2026, cu posibilitate de prelungire succesivă prin hotărâre a Guvernului pentru perioade de cel mult 3 luni.

Cu cât ar putea crește prețul la pompă

Potrivit evaluărilor Ministerului Finanțelor, la nivelul actual al pieței, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creștere estimată a prețului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru. În condiții de piață neschimbate, prețul mediu al motorinei ar putea crește de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri.

„Menținerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece, precum și la reducerea impactului costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii și logisticii, prin menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Proiectul de hotărâre este publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor și urmează parcursul de avizare prevăzut de lege. Hotărârea va fi inclusă apoi pe agenda Guvernului trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026 pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în prezent în aplicare.

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