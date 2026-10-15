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Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii octombrie

Reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard a fost prelungită pentru intervalul 16–31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, a anunțat, joi, Ministerul Finanțelor.
Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii octombrie
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Prundea
15 oct. 2026, 15:22, Economic
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Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16–31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Această măsură continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, au transmis oficialii instituției.

De amintit că pe 26 martie 2026, Guvernul României a declarat, prin ordonanță de urgență, starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, devenită Legea nr. 162/2026, promulgată de Președintele României în august 2026, care este în vigoare până la 31 octombrie 2026, cu posibilitate de prelungire succesivă prin hotărâre a Guvernului pentru perioade de cel mult 3 luni.

„Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții”

Potrivit ministerului, analiza aferentă segmentului bilunar 16-31 octombrie 2026 indică o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +47,78%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,60%.

Prin urmare, în baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 16-31octombrie 2026.

„Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, au conchis oficialii.

 

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